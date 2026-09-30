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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنيا: 23 طلب ترخيص و27 قرار إغلاق و9 إنذارات لتوفيق الأوضاع

تراخيص المحال العامة
تراخيص المحال العامة
ايمن رياض

وجّه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بتكثيف الحملات الميدانية لمتابعة تراخيص المحال العامة والأنشطة التجارية، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات القانونية المنظمة للعمل، مع تقديم كافة أوجه التيسير للراغبين في تقنين أوضاعهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المنشآت غير المرخصة، بما يسهم في تنظيم بيئة العمل وتحقيق الانضباط والحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين.

وفي هذا السياق، واصلت الوحدات المحلية والأجهزة المعنية بمراكز المحافظة حملاتها لمراجعة تراخيص المحال والمنشآت التجارية، حيث أسفرت الحملات في مراكز بني مزار ومغاغة والمنيا عن التقدم بطلبات لترخيص 23 محلًا تجاريًا، وتنفيذ 27 قرار إغلاق لمنشآت تعمل دون ترخيص، إلى جانب تحرير 9 إنذارات لتوفيق الأوضاع واستكمال إجراءات الترخيص.

ففي مركز بني مزار، نفذت الوحدة المحلية حملة مكبرة لمتابعة تراخيص المحال العامة غير المرخصة بأحياء المدينة، بالتنسيق مع سيارة المركز التكنولوجي المتنقلة، لتيسير إجراءات الترخيص وتقديم الخدمات اللازمة لأصحاب المحال، وأسفرت الحملة عن التقدم بطلبات لترخيص 23 محلًا تجاريًا، وتنفيذ 25 قرار إغلاق لمنشآت تعمل دون ترخيص، وتجديد 20 رخصة منتهية، فضلًا عن ترخيص 4 إعلانات. كما تم التنبيه على أصحاب المحال بسرعة استكمال الإجراءات القانونية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه غير الملتزمين بتوفيق أوضاعهم.

وفي مركز ومدينة مغاغة، نفذت لجنة حماية المستهلك حملة تفتيشية بنطاق المركز والمدينة، أسفرت عن تحرير محضرين لإدارة منشآت دون ترخيص، فيما واصلت إدارة رصد المخالفات وفصل المرافق المرور على المحال والمنشآت التجارية، لمراجعة التراخيص والمستندات والتأكد من قانونية التوصيلات والمرافق، ورصد مدى استيفاء المنشآت للاشتراطات القانونية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفات.

وفي مركز المنيا، نفذت الوحدة المحلية لقرية بني محمد سلطان حملة مكبرة بنطاق القرية، أسفرت عن تحرير 5 إنذارات لأصحاب محال لم تستكمل إجراءات ترخيص الإعلانات، ومنحهم مهلة لتوفيق أوضاعهم واستكمال الإجراءات القانونية، إلى جانب المرور على المطاعم والكافيهات ومراجعة تراخيصها، حيث تم تحرير 4 إنذارات لمنشآت غير مرخصة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتهيب محافظة المنيا بأصحاب المحال والأنشطة التجارية غير المرخصة سرعة توفيق أوضاعهم والتقدم للحصول على التراخيص القانونية، مؤكدة استمرار جهود التيسير والتوعية الميدانية بمختلف المراكز والقرى، بالتوازي مع تطبيق الإجراءات القانونية على المخالفين، بما يدعم تنظيم الأنشطة التجارية وتحقيق الانضباط والحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين.

المنيا محافظ المنيا تراخيص المحال

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