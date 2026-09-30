جامعة المنيا تختتم فعاليات أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا الرابع عشر

اختتمت جامعة المنيا، اليوم، فعاليات أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا الرابع عشر، الذي استضافته الجامعة خلال الفترة من 25 إلى 30 سبتمبر 2026، بمشاركة وفود طلابية من الجامعات المصرية والمعاهد العليا، في احتفالية شبابية عكست ما تزخر به الجامعات المصرية من طاقات إبداعية ومواهب وقدرات واعدة في مختلف المجالات الرياضية والفنية والثقافية والعلمية والاجتماعية.

وشهد الحفل الختامي حضور قيادات جامعة المنيا، ووفود الجامعات والمعاهد العليا المشاركة، وأعضاء اللجان المنظمة، والطلاب المشاركين، حيث أُسدل الستار على فعاليات الأسبوع الذي جاء تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، في إطار دعم الدولة المصرية للأنشطة الطلابية، وتعزيز دور الجامعات في بناء شخصية الشباب وتنمية مهاراتهم وقدراتهم.

أعرب رئيس الجامعة ، عن اعتزازه باستضافة الجامعة لهذا الحدث الشبابي ، مؤكدًا أن أسبوع شباب الجامعات لم يكن مجرد منافسات أو مسابقات لحصد المراكز والجوائز، وإنما كان مساحة رحبة للقاء والمحبة والتعارف، وميدانًا للمنافسة الشريفة، وملتقى للعلم والثقافة والرياضة والفنون والإبداع .

ووجه رئيس الجامعة الشكر إلى جميع الجامعات والمعاهد العليا المشاركة، والوفود الطلابية، والمشرفين والمرافقين، وكل من أسهم

كما وجه رسالة أبوية إلى شباب الجامعات المصرية المشاركين في فعاليات الأسبوع، قائلًا: "قبل أن تغادروا جامعة المنيا، خذوا معكم ثلاثة أشياء: "ذكرى جميلة، وصديقًا جديدًا، وحلمًا أكبر"، مؤكدًا أن أبواب جامعة المنيا ستظل دائمًا مفتوحة أمام شباب مصر، وستظل الجامعة محرابًا للعلم وبيتًا لكل شباب الوطن.

وخلال الحفل الختامي، عُرض فيلمان تسجيليان؛ استعرض الأول مسيرة جامعة المنيا على مدار خمسين عامًا من العطاء، وما تحقق خلال السنوات الأربع الأخيرة من مشروعات تطوير نوعية في مختلف قطاعات الجامعة، كما وثق الفيلم الثاني أبرز فعاليات أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا الرابع عشر، منذ انطلاقه وحتى ختامه، متناولًا المنافسات والأنشطة الرياضية والفنية والثقافية والعلمية والاجتماعية، والفعاليات المصاحبة واللقاءات بين الوفود،

وقدمت كلية التربية النوعية فقرات غنائية متميزة، جمعت بين الأغاني الوطنية والشبابية والدينية، في عرض فني متنوع حظي بتفاعل كبير من شباب الجامعات والوفود المشاركة، وأضفى على الحفل أجواءً من البهجة .

وفي ختام الحفل، جرى تكريم جميع الجامعات المصرية المشاركة في فعاليات الأسبوع، إلى جانب تسليم دروع التكريم للجامعات الفائزة في الترتيب العام للمسابقات، تقديرًا لمشاركتها وتميزها في مختلف فعاليات الأسبوع.

