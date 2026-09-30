محافظ أسوان يُوجّه بإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه صاحب مرسى لقيامه بقطع نخيل الدوم بكورنيش النيل القديم

وجّه المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه صاحب أحد المراسى السياحية بكورنيش النيل القديم، المواجه لشارع عباس فريد، وذلك لقيامه بقطع عدد من أشجار نخيل الدوم بالموقع.

ويأتى ذلك فى إطار التوجيهات المشددة والمستمرة من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بشأن الحفاظ على الأشجار والنخيل، والتصدى لأى أعمال قطع أو إتلاف متعمد لها.

نائب المحافظ يرصد الواقعة ميدانياً .. ويوجه بالتحفظ على المتسببين

وجاء ذلك عقب رصد السيد أسامة رزق داود نائب المحافظ ، للواقعة خلال مروره الميدانى بالفترة المسائية، حيث تم على الفور تنفيذ توجيهات محافظ أسوان، وإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة ، والتحفظ على صاحب المرسى السياحى والعمال القائمين بأعمال قطع النخيل ، فضلاً عن التحفظ على السيارة المستخدمة فى نقل مخلفات القطع، مع تحرير محضر بالواقعة وإتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.

تنفيذ الإجراءات بحضور الجهات المعنية

وقد تمت أعمال الضبط والتحفظ وتحرير المحضر بحضور مديرى الحدائق والمتابعة الميدانية بالمحافظة، ورؤساء أحياء جنوب وغرب أسوان، وعدد من مسئولى الجهات المختصة، وذلك للتعامل الفورى مع الواقعة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

التأكيد على الحفاظ على الأشجار والنخيل والتصدى لأى مخالفات

وتؤكد محافظة أسوان إستمرارها فى التصدى لأى ممارسات أو مخالفات من شأنها الإضرار بالأشجار والنخيل، بإعتبارها أحد المكونات الأساسية للبيئة والمظهر الحضارى، مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أى أعمال قطع أو إتلاف تتم بالمخالفة للقوانين والقرارات المنظمة.

تأتى هذه الإجراءات تنفيذاً للتوجيهات المشددة بالحفاظ على الأشجار والنخيل، والتعامل الفورى والحاسم مع أى مخالفات أو أعمال قطع وإتلاف، بما يسهم فى الحفاظ على البيئة والمظهر الجمالى والحضارى لزهرة الجنوب .