قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
معتمد جمال يحدّد خطة الزمالك: الأساسيون أمام إنبي والناشئون لمواجهة «زد»
أول امرأة ترأس حكومة المغرب: لحظة تاريخية وسنشكّل حكومة على قدر تطلعات الملك والشعب
إنجلترا تستعيد توازنها بثنائية أمام التشيك في دوري الأمم الأوروبية
إيرادات السياحة تقفز 30% .. مصر تحقق 17.5 مليار دولار في 9 أشهر | تفاصيل
إسبانيا تكتسح كرواتيا برباعية في دوري الأمم الأوروبية
عاد لمستوى الـ 49 ألفًا .. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب بمصر
أحمد سليمان يفتح النار على وكيل «فتوح» بسبب الـ 700 ألف دولار
رئيس وزراء قطر: نتنياهو «مُجرم حرب».. والدوحة ستواصل لعب دور الوساطة من أجل السلام
«الموت أهون من التجنيد».. آلاف الحريديم يُشعلون شوارع القدس بمسيرة ضد الجيش الإسرائيلي
سعيد بالأداء .. عمرو محمود ياسين يُشيد بفوز منتخب مصر: «بداية ممكن نبني عليها»
متى تنخفض درجات الحرارة؟ .. الأرصاد تكشف موعد بداية الأجواء الباردة وتقلبات الخريف
سويسرا تضرب إسكتلندا بثلاثية وتنفرد بصدارة مجموعتها في دوري الأمم الأوروبية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يُوجّه بإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه صاحب مرسى لقيامه بقطع نخيل الدوم بكورنيش النيل القديم

السيارة
السيارة
محمد عبد الفتاح

وجّه المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه صاحب أحد المراسى السياحية بكورنيش النيل القديم، المواجه لشارع عباس فريد، وذلك لقيامه بقطع عدد من أشجار نخيل الدوم بالموقع.

ويأتى ذلك فى إطار التوجيهات المشددة والمستمرة من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بشأن الحفاظ على الأشجار والنخيل، والتصدى لأى أعمال قطع أو إتلاف متعمد لها. 

نائب المحافظ يرصد الواقعة ميدانياً .. ويوجه بالتحفظ على المتسببين

وجاء ذلك عقب رصد السيد أسامة رزق داود نائب المحافظ ، للواقعة خلال مروره الميدانى بالفترة المسائية، حيث تم على الفور تنفيذ توجيهات محافظ أسوان، وإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة ، والتحفظ على صاحب المرسى السياحى والعمال القائمين بأعمال قطع النخيل ، فضلاً عن التحفظ على السيارة المستخدمة فى نقل مخلفات القطع، مع تحرير محضر بالواقعة وإتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.

تنفيذ الإجراءات بحضور الجهات المعنية

وقد تمت أعمال الضبط والتحفظ وتحرير المحضر بحضور مديرى الحدائق والمتابعة الميدانية بالمحافظة، ورؤساء أحياء جنوب وغرب أسوان، وعدد من مسئولى الجهات المختصة، وذلك للتعامل الفورى مع الواقعة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

التأكيد على الحفاظ على الأشجار والنخيل والتصدى لأى مخالفات

وتؤكد محافظة أسوان إستمرارها فى التصدى لأى ممارسات أو مخالفات من شأنها الإضرار بالأشجار والنخيل، بإعتبارها أحد المكونات الأساسية للبيئة والمظهر الحضارى، مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أى أعمال قطع أو إتلاف تتم بالمخالفة للقوانين والقرارات المنظمة.

تأتى هذه الإجراءات تنفيذاً للتوجيهات المشددة بالحفاظ على الأشجار والنخيل، والتعامل الفورى والحاسم مع أى مخالفات أو أعمال قطع وإتلاف، بما يسهم فى الحفاظ على البيئة والمظهر الجمالى والحضارى لزهرة الجنوب .

أسوان محافظة أسوان اخبار محافظة أسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارات الاطفاء امام موقع الحريق

الأب كان واقف يلطم.. تفاصيل مأساوية في مصرع أم وأبنائها الثلاثة بحريق في فيصل

منتخب مصر

بالتردد.. قناة مجانية تنقل مباراة جنوب السودان ضد مصر

وزير التربية والتعليم

هل يتم تخفيف منهج رياضيات 3 ابتدائي بعد كثرة الشكاوى؟|توضيح عاجل

اجازة 6 اكتوبر2026

بقرار رئيس الوزراء.. إجازة 6 أكتوبر 3 أيام رسميا للموظفين

منتخب مصر

سفيرنا في جنوب السودان: تأخر عودة بعثة المنتخب للقاهرة بسبب إغلاق المطار

منتخب مصر

تصفيات أمم أفريقيا.. ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد فوز الفراعنة على جنوب السودان بخماسية

وزير المالية

وزير المالية: مد فترة تقديم إقرارات الضرائب العقارية حتى نهاية ديسمبر

فريق الزمالك

كرة يد.. الزمالك يفوز على بينهيروس البرازيلي وينافس على برونزية كأس العالم

ترشيحاتنا

جوهر نبيل وياسر إدريس

جوهر وإدريس يخططان لجيل الأولمبياد.. وزير الرياضة في ضيافة «الأولمبية» لبحث برامج إعداد المنتخبات

ياسر ابراهيم

أحمد حسن يكشف تطورات إصابة ياسر إبراهيم وموقفه من مباراة القمة

عمان

عمان يتأهل لنصف بطولة كأس الخليج العربي عقب الفوز على الكويت

بالصور

أعراض شائعة قد تشير إلى نقص فيتامين D.. متى تحتاج إلى التحليل؟

أعراض نقص فيتامين D
أعراض نقص فيتامين D
أعراض نقص فيتامين D

تأخير الساعة.. باقي كام يوم على التوقيت الشتوي 2026؟

موعد التوقيت الشتوي2026
موعد التوقيت الشتوي2026
موعد التوقيت الشتوي2026

Dua.. مرشح كوسوفو للأوسكار ينتظر عرضه في مصر

فيلم Dua
فيلم Dua
فيلم Dua

بأقل من 700 ألف جنيه.. 5 سيارات "زيرو" في مصر

سيارات
سيارات
سيارات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل الدولة والمجتمع 2

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سجن المسميات والشهادات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: لماذا نخاف من الشخص الذي نشعر معه بالأمان؟

د. محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الذكاء الاصطناعي بين هاجس الخطر وصراع الهيمنة

المزيد