جامعة المنيا.. فتح باب الترشح لجوائز العام الجامعي 2026/2027 اعتبارا من أكتوبر المقبل

عقد مجلس جامعة المنيا اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور عصام فرحات، رئيس الجامعة، لمناقشة عدد من الملفات الاستراتيجية والحيوية التي تمثل خارطة طريق الجامعة خلال المرحلة المقبلة، وعدد من الموضوعات الأكاديمية والإدارية.

بحضور الدكتور أيمن حسنين، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حسام شوقي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.



وتقدم رئيس الجامعة بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والشعب المصري العظيم، بمناسبة قرب الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، مشيدًا بملحمة البطولة التي سطرها رجال القوات المسلحة المصرية، والتي ستظل علامة فارقة في تاريخ الوطن، وذكرى خالدة تجسد قيم التضحية والفداء والإرادة المصرية، وتبعث برسالة ملهمة على قدرة المصريين على عبور التحديات والصعوبات وصناعة المستقبل.

كما هنأ كليات الجامعة ومنتسبيها بالإنجاز الجديد الذي حققته جامعة المنيا في تصنيف شنغهاي العالمي للتخصصات لعام 2026، والذي شهد ظهور 4 تخصصات للجامعة ضمن التصنيف العالمي، بما يعكس التطور المتواصل في مجالات التعليم والبحث العلمي وقدرة الجامعة على تعزيز حضورها الأكاديمي على المستويين المحلي والدولي.

وأوضح أن الجامعة جاءت في المركز الأول مصريًا في تخصص علوم وهندسة الطاقة Energy Science & Engineering، ضمن الفئة من 201 إلى 300 عالميًا، كما حققت المركز الأول مصريًا في الهندسة الميكانيكية Mechanical Engineering ضمن الفئة من 301 إلى 400 عالميًا، في ظهور جديد للجامعة بهذا التخصص ضمن التصنيف.

وجاءت جامعة المنيا في المركز الثاني مصريًا في تخصص الذكاء الاصطناعي Artificial Intelligence ضمن الفئة من 301 إلى 400 عالميًا، إلى جانب تحقيقها المركز الثاني مصريًا في تخصص الصيدلة والعلوم الصيدلية والدوائية Pharmacy & Pharmaceutical Sciences ضمن الفئة من 301 إلى 400 عالميًا.

وأعلن رئيس الجامعة استحداث وحدة «أيزو» معتمدة داخل الجامعة، تتبع مركز ضمان الجودة والاعتماد الجامعي، للاستفادة من كوادر الجامعة وخبراتها في مجالات التقييم والجودة والاعتماد، والعمل على تعظيم الاستفادة من هذه الخبرات في خدمة المؤسسات والهيئات بمحافظة المنيا.

وأشاد رئيس الجامعة بحصول ثلاث جهات على الاعتماد وفق متطلبات المواصفة الدولية لنظام إدارة الجودة ISO 9001:2015، في خطوة تمثل بداية مهمة لتطبيق نظام الجودة الإدارية على نطاق أوسع داخل الجامعة مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد التوسع في تطبيق منظومة الجودة الإدارية لتشمل عددًا من الإدارات، وفي مقدمتها الإدارة العامة لشئون الطلاب المركزية، إلى جانب عدد من الكليات.

وأعلن استعداد جامعة المنيا لتنظيم احتفالية كبرى خلال شهر ديسمبر المقبل، بالتزامن مع ختام عام 2026، احتفاءً باختتام فعاليات اليوبيل الذهبي للجامعة، على أن تتضمن الاحتفالية افتتاحًا رسميًا لعدد من المنشآت والمشروعات التي شهدتها الجامعة خلال السنوات الأخيرة.

وأعلن مجلس الجامعة انطلاق الدرجة العلمية المزدوجة بالتعاون بين جامعة المنيا وجامعة المنيا الأهلية وجامعة ساوثهامبتون الإنجليزية، لمنح درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات بمجالات الهندسة والحاسبات والعلوم التطبيقية، بما يتيح للطلاب الاستفادة من الخبرات الأكاديمية والمناهج التعليمية الحديثة في الجامعتين، ويعزز فرص التكامل بين التعليم الجامعي المصري ونظيره الدولي.

كما هنأ كلية الطب بصدور القرارات الخاصة باستقلال 4 تخصصات طبية عن قسم الباطنة، لتصبح أقسامًا مستقلة هي: قسم الأمراض النفسية والعصبية، وقسم أمراض القلب والأوعية الدموية، وقسم الروماتيزم والتأهيل والطب الطبيعي، وقسم الأمراض الصدرية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل دعمًا مهمًا للتخصصات الطبية الدقيقة، وتسهم في تطوير منظومة العمل الأكاديمي والتدريب الطبي، بما ينعكس على كفاءة أداء المستشفيات الجامعية التخصصية، ورفع مستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى.

وأعلن مجلس جامعة المنيا فتح باب الترشح للتقدم إلى جوائز الجامعة للعام الجامعي 2026/2027، وذلك اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026 وحتى 31 ديسمبر 2026، وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة لكل جائزة، بما يتيح لأعضاء هيئة التدريس والباحثين التقدم للمنافسة على الجوائز المقررة في مختلف المجالات العلمية والبحثية والأكاديمية.