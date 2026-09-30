وزيرة الإسكان تتابع استعدادات عدد من أجهزة المدن الجديدة لاستقبال فصل الشتاء

تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، استعدادات عددٍ من أجهزة المدن الجديدة لاستقبال فصل الشتاء، ورفع درجة الجاهزية للتعامل مع التقلبات الجوية وسقوط الأمطار.

ووجهت وزيرة الإسكان بأهمية الاستعداد المسبق لفصل الشتاء، وضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لمنظومة المرافق وشبكات تصريف مياه الأمطار، والتأكد من الجاهزية الفنية للمعدات وسيارات سحب المياه والتدخل السريع، مع تفعيل التنسيق بين الإدارات المعنية ولجان الكوارث والأزمات، لضمان سرعة الاستجابة والتعامل الفوري مع أي طوارئ، والحفاظ على سلامة المواطنين وانتظام الخدمات وحركة المرور بالمدن الجديدة.

السويس الجديدة

وفي هذا الإطار، تلقت وزيرة الإسكان تقريرًا أشار إلى أنه في مدينة السويس الجديدة، شهدت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز تنمية المدينة، ومسئولو الجهاز، اصطفاف معدات وسيارات الطوارئ، لمراجعة الحالة الفنية للمعدات والتأكد من جاهزيتها للتدخل الفوري.

مراجعة جاهزية فرق الطوارئ

وتضمنت الإجراءات مراجعة جاهزية فرق الطوارئ ولجنة الكوارث والأزمات، وتحديد أدوار الجهات المعنية ضمن خطة التعامل مع الحالات الطارئة، إلى جانب متابعة تطهير مطابق وشبكات الصرف وبالوعات الأمطار، ومراجعة مداخل ومخارج الطرق والنقاط المحتمل تعرضها لتجمعات المياه، والتأكد من جاهزية معدات الشفط والتدخل السريع، مع استمرار التنسيق على مدار الساعة خلال فترات عدم استقرار الأحوال الجوية.

النوبارية الجديدة

ونفذ جهاز تنمية مدينة النوبارية الجديدة مناورة ميدانية لاختبار كفاءة تشغيل غرف وبلاعات الأمطار بحي "ابني بيتك" (أ)، عقب الانتهاء من أعمال التطهير ورفع المخلفات والرواسب، وذلك للتأكد من كفاءة منظومة التصريف وقدرتها على استيعاب مياه الأمطار والحد من تجمعها بالشوارع والمحاور الرئيسية.

وأكد المهندس محمد عبدالله يوسف، رئيس الجهاز، استمرار أعمال التطهير ورفع كفاءة غرف وبلاعات تصريف مياه الأمطار، ومراجعة مكونات المنظومة والتعامل السريع مع أي ملاحظات أو نقاط تحتاج إلى تدخل، بما يدعم انتظام حركة المواطنين والمركبات ويحافظ على كفاءة المرافق.

وفي مدينة المنيا الجديدة، تفقد المهندس محمد العزوني، رئيس جهاز تنمية المدينة، ومسئولو الجهاز، عددًا من محطات الصرف الصحي، لمتابعة جاهزيتها لاستقبال موسم الشتاء والتعامل مع الأحمال المتوقعة. وشملت الجولة المرور على محطة الصرف رقم (3)، ومراجعة أعمال التشغيل والصيانة، وتم التوجيه بمتابعة تطهير البيارات بصورة دورية، والبدء في أعمال التوسعة بالمحطة، إلى جانب تطهير المطابق وغرف تصريف مياه الأمطار، ومواصلة أعمال الصيانة ورفع كفاءة المحطات ومنظومة الصرف الصحي بالمدينة.

وفي مدينة العلمين الجديدة، رفع جهاز المدينة درجة الاستعداد لمواجهة التقلبات الجوية المحتملة، من خلال اصطفاف معدات وسيارات التدخل السريع المخصصة للتعامل مع الأمطار الغزيرة وتجمعات المياه، ومراجعة الحالة الفنية للسيارات والشفاطات ومولدات الكهرباء وأطقم التشغيل، والتأكد من صلاحيتها للتدخل الفوري.

وتابع الدكتور المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة، ومسئولو الجهاز، هذه الإجراءات، حيث تم التأكيد على أهمية تعزيز التنسيق بين الإدارات ورفع كفاءة منظومة الطوارئ، بما يحافظ على السيولة المرورية وسلامة المواطنين والممتلكات واستمرار تقديم الخدمات بكفاءة.

كما تتواصل أعمال تطهير شبكات الصرف ومطابق الأمطار ومراجعة منظومة التصريف، بالتوازي مع التأكد من جاهزية غرف العمليات وتفعيلها على مدار الساعة لتلقي البلاغات والتعامل الفوري مع أي طوارئ، مع استمرار المتابعة الدورية للمعدات والشبكات وفرق التشغيل.

مدينة الشيخ زايد

وفي مدينة الشيخ زايد، تابع المهندس بسام محمد فضل، رئيس جهاز تنمية المدينة، ومسئولو الجهاز، اصطفاف المعدات والكوادر البشرية وتنفيذ محاكاة للتحرك السريع لمواجهة الأمطار الغزيرة وتجمعات المياه والسيول المحتملة.

وشملت الاستعدادات التأكد من جاهزية سيارات كسح وسحب المياه، والسيارات المجهزة بنافوري، والسيارات المخصصة للتعامل مع السيول، وسيارات الطوارئ المزودة بطلمبات متنقلة، إلى جانب اللوادر والحفارات والطلمبات المتنقلة، مع مراجعة أعمال الصيانة الدورية وكفاءة التشغيل، لضمان سرعة الدفع بالمعدات إلى المواقع التي قد تشهد تجمعات للمياه.