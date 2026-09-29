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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بدء تسليم قطع الأراضي السكنية «إسكان مميز » بأسيوط الجديدة.. 11 أكتوبر

راندة المنشاوي
راندة المنشاوي
آية الجارحي

أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن بدء جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة في تسليم قطع الأراضي السكنية "إسكان مميز" بمنطقة 1304 أفدنة بالتوسعات الشمالية الغربية بمدينة أسيوط الجديدة، والمخصصة بنظام أسبقية الحجز «Online».

الجدول الزمني المحدد

 وذلك وفقًا للجدول الزمني المحدد، والذي يبدأ يوم الأحد 11 أكتوبر 2026 ويستمر حتى يوم الإثنين 19 أكتوبر 2026.

وأكدت وزيرة الإسكان حرص الوزارة ، على انتظام أعمال تسليم قطع الأراضي والوحدات السكنية للمواطنين بمختلف المدن الجديدة، وفق جداول زمنية محددة، بما يضمن تيسير إجراءات الاستلام والالتزام بالمواعيد المقررة.

قطع الأراضي من 102 إلى 131

وأوضح المهندس أحمد محمود حسن، رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة أن جدول التسليم يشمل قطع الأراضي من 102 إلى 131، يوم 11 أكتوبر، ومن 132 إلى 161، يوم 12 أكتوبر، ومن 162 إلى 191 يوم 13 أكتوبر، ومن 192 إلى 221 يوم 14 أكتوبر، ومن 222 إلى 251 يوم 15 أكتوبر، ومن 252 إلى 281، يوم 18 أكتوبر، ومن 282 إلى 313، يوم 19 أكتوبر 2026.

وأكد رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة ، على ضرورة التزام المواطنين بالمواعيد المحددة للتسليم واستيفاء المستندات المطلوبة، موضحاً أن المواطنين الذين تخلفوا عن الاستلام يمكنهم التوجه خلال أيام 20 و21 و22 أكتوبر 2026 لاستلام قطع الأراضي الخاصة بهم، مع تقديم المستندات المطلوبة، والتي تشمل بطاقة الرقم القومي وإيصال سداد نسبة 25%، كما يمكن الاستلام بتوكيل من مالك القطعة لمن ينوب عنه بموجب توكيل رسمي معتمد.

الإسكان أسيوط الجديدة قطع الأراضي السكنية إسكان مميز

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