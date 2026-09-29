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خبير أمن معلوماتي يكشف عن طرق حماية البيانات من التهديدات الإلكترونية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير أمن معلوماتي يكشف عن طرق حماية البيانات من التهديدات الإلكترونية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
منار عبد العظيم

تزايدت أهمية الأمن السيبراني مع التوسع في الاعتماد على الخدمات الرقمية وتبادل البيانات عبر الإنترنت، وهو ما جعل حماية المعلومات الشخصية والبيانات الحساسة من أبرز التحديات التي تواجه الأفراد والمؤسسات في ظل تنوع التهديدات الإلكترونية.

وأوضح المهندس أحمد حسن، خبير أمن معلوماتي، أن التعامل الآمن مع التكنولوجيا يتطلب وعيًا متزايدًا بالمخاطر الإلكترونية، خاصة مع انتشار محاولات اختراق الحسابات وسرقة البيانات واستغلال المعلومات الشخصية بطرق مختلفة.

كلمات المرور.. خط الدفاع الأول

وأكد خلال برنامج صباح الخير يا مصر أهمية استخدام كلمات مرور قوية ومختلفة لكل حساب، مع تجنب استخدام البيانات الشخصية السهلة مثل تاريخ الميلاد أو رقم الهاتف، إلى جانب تغيير كلمات المرور بصورة دورية وعدم مشاركتها مع الآخرين.

الحذر من الروابط والرسائل المشبوهة

وشدد خبير الأمن المعلوماتي على ضرورة التعامل بحذر مع الروابط والرسائل مجهولة المصدر، وعدم إدخال البيانات الشخصية أو كلمات المرور في مواقع غير موثوقة، خاصة أن بعض الهجمات الإلكترونية تعتمد على خداع المستخدم للحصول على بياناته بدلًا من اختراق الأجهزة بصورة مباشرة.

تحديث الأجهزة والبرامج

وتعد المحافظة على تحديث أنظمة التشغيل والتطبيقات من الإجراءات المهمة لتعزيز الحماية الإلكترونية، إلى جانب استخدام برامج الحماية الموثوقة وتجنب تحميل التطبيقات أو الملفات من مصادر غير معروفة.

حماية البيانات الشخصية

وأشار إلى أهمية عدم نشر البيانات الشخصية الحساسة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعدم مشاركة صور المستندات أو المعلومات الخاصة مع جهات غير موثوقة، مع ضرورة مراجعة إعدادات الخصوصية للحسابات الإلكترونية بشكل مستمر.

تأتي التوعية بالأمن السيبراني بالتزامن مع التوسع في رقمنة الخدمات الحكومية، ومن بينها الخدمات المرتبطة بإدارة التجنيد والتعبئة، التي شهدت خلال السنوات الأخيرة إتاحة عدد من الخدمات والإجراءات إلكترونيًا للتيسير على المواطنين. 

المخاطر الالكترونية التكنولوجيا الأمن السيبراني

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