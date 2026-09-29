الخميس.. صرف معاشات أكتوبر لـ11.5 مليون مستحق

تستعد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لصرف معاشات شهر أكتوبر، اعتبارًا من بعد غد، الخميس، اليوم الأول من شهر أكتوبر، لنحو 11.5 مليون صاحب معاش ومستفيد، وذلك من خلال مختلف منافذ ووسائل الصرف المتاحة.

وتعمل الهيئة على الانتهاء من جميع الإجراءات والترتيبات اللازمة لضمان انتظام عملية صرف المعاشات في الموعد المحدد، حيث يتم الصرف من خلال ماكينات الصراف الآلي «ATM»، ومكاتب البريد، والبنوك، والمحافظ الإلكترونية.

وكانت الهيئة قد بدأت تطبيق الزيادة الجديدة في المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من الأول من يوليو الماضي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليستفيد منها نحو 11.5 مليون صاحب معاش ومستفيد، بتكلفة سنوية تقدر بنحو 70 مليار جنيه.

وأكدت الهيئة أن الزيادة الجديدة تأتي في إطار جهود الدولة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأولى بالرعاية، مشيرة إلى أن الحد الأقصى لقيمة الزيادة يبلغ 2505 جنيهات.

ووجّه اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بإنهاء جميع الاستعدادات والترتيبات اللازمة لضمان انتظام صرف المعاشات، وتيسير حصول أصحاب المعاشات والمستحقين على مستحقاتهم دون معوقات.

وشهدت عمليات صرف المعاشات خلال الفترة الماضية انتظامًا من خلال مختلف قنوات الصرف، في إطار خطة الهيئة للتوسع في وسائل إتاحة المعاشات وتقديم خدمات أكثر كفاءة وسهولة لأصحاب المعاشات والمستحقين.