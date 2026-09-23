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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

لـ 11.5 مليون مستحق.. بدء التجهيزات لصرف معاشات شهر سبتمبر

معاشات
معاشات
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

تستعد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لموعد صرف معاشات شهر  أكتوبر  متضمنة الزيادة الجديدة، حيث يبدأ الصرف من أول الشهر لجميع المستحقين من خلال منافذ الصرف .

وطبقت الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية الزيادة الجديدة الفترة الماضية  بنسبة 15% وذلك تنفيذا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، حيث يستفيد منها نحو 11.5 مليون صاحب معاش ومستفيد، بتكلفة سنوية تُقدر بنحو 70 مليار جنيه.

وتعمل  الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى حاليا على الانتهاء من كافة الإجراءات اللازمة لصرف المعاشات بالزيادة الجديدة فى الموعد المحدد .

وكان قد وجه اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بانهاء كافة الترتييات اللازمة لموعد صرف المعاشات .

 الزيادة الجديدة يستفيد منها نحو 11.5 مليون صاحب معاش ومستفيد

واوضح رئيس الهيئة أن الزيادة الجديدة يستفيد منها نحو 11.5 مليون صاحب معاش ومستفيد، بتكلفة سنوية تُقدر بنحو 70 مليار جنيه، مشيرًا إلي أن الحد الأقصى لقيمة الزيادة 2505 جنيهًا.

جدير بالذكر تم  زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من الأول من يوليو الماضى تعكس اهتمام الدولة بالفئات الأولى بالرعاية وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي.

وأكد عوض أن رئيس الهيئة  تمكنت من صرف المعاشات بالزيادة الجديدة وشهدت انتظام فى عملية الصرف من خلال البنوك، ومكاتب البريد، وماكينات الصراف الآلي ATM، والمحافظ الإلكترونية، في إطار خطة متكاملة تهدف إلى التوسع في وسائل الصرف وتقديم خدمات أكثر كفاءة وجودة لأصحاب المعاشات والمستحقين.

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف معاشات شهر أكتوبر الزيادة الجديدة منافذ الصرف الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية

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