رسميًا.. عماد النحاس مديرًا فنيًا للوحدات الأردني

أعلن نادي الوحدات الأردني تعاقده مع المدرب المصري عماد النحاس، لتولي القيادة الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة، بعد التوصل إلى اتفاق مع إدارة النادي.

وأكد يوسف المختار، رئيس نادي الوحدات، إتمام الاتفاق مع عماد النحاس، موضحًا أن المدرب سيصل إلى الأردن بنهاية الأسبوع الجاري.

ويضم الجهاز الفني المعاون لعماد النحاس كلًا من:

محمد محسن أبوجريشة: مدربًا عامًا.

عبدالرحمن فاروق: مدربًا مساعدًا.

أيمن محمد: محلل أداء.

ومن المقرر أن تتولى إدارة نادي الوحدات تعيين مدرب حراس المرمى ضمن الجهاز الفني الجديد.

وكان عماد النحاس قد رحل عن تدريب المصري البورسعيدي قبل أسبوعين، عقب الخسارة أمام بيراميدز في الدوري المصري، ليخوض تجربة جديدة مع الوحدات الأردني.