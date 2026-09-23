قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عمره 3 أيام .. صيادون يخوضون رحلة بالقارب لإنقاذ «فيل» جرفته الفيضانات بالهند
رسميًا.. عماد النحاس مديرًا فنيًا للوحدات الأردني
كانت نقصاني .. يوسف أوباما: دوري أبطال أفريقيا مع بيراميدز «بطولة غالية عليا أوي»
هشام نصر يكشف أسباب موافقة الزمالك على رحيل «بيزيرا» إلى الأهلي الإماراتي
بعد انتهاء العقوبة| مفاجأة في مستقبل رمضان صبحي.. شريف حازم يكشف تفاصيل انتقاله لنادٍ جديد
«ديلي تليجراف»: إرسال بريطانيا طائرة «فويجر» لدعم السعودية مجرد لفتة سياسية ضد الحوثيين
أستمتع به حينما أشاهده .. «جوارديولا» عن خطورة محمد صلاح: دائمًا يجد طريقة للتسجيل
في ذكرى رحيله.. سهير جودة تستعيد أبرز تصريحات هشام سليم عن والده وحياته الخاصة
طهران: التواصل مع واشنطن في نيويورك جرى عبر وسيط قطري
خالد فكري: لا زيادة حتى الآن في أسعار العيش السياحي والفينو رغم ارتفاع الدقيق | فيديو
عامر العمايرة: الزمالك لا يستطيع قطع إعارة محمد عاطف مع طلائع الجيش
علاء نبيل يفتح النار على شوقي غريب: زعلت منه بسبب هذا التصريح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رسميًا.. عماد النحاس مديرًا فنيًا للوحدات الأردني

عماد النحاس
عماد النحاس
حمزة شعيب

أعلن نادي الوحدات الأردني تعاقده مع المدرب المصري عماد النحاس، لتولي القيادة الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة، بعد التوصل إلى اتفاق مع إدارة النادي.

وأكد يوسف المختار، رئيس نادي الوحدات، إتمام الاتفاق مع عماد النحاس، موضحًا أن المدرب سيصل إلى الأردن بنهاية الأسبوع الجاري.

ويضم الجهاز الفني المعاون لعماد النحاس كلًا من:

  • محمد محسن أبوجريشة: مدربًا عامًا.
  • عبدالرحمن فاروق: مدربًا مساعدًا.
  • أيمن محمد: محلل أداء.

ومن المقرر أن تتولى إدارة نادي الوحدات تعيين مدرب حراس المرمى ضمن الجهاز الفني الجديد.

وكان عماد النحاس قد رحل عن تدريب المصري البورسعيدي قبل أسبوعين، عقب الخسارة أمام بيراميدز في الدوري المصري، ليخوض تجربة جديدة مع الوحدات الأردني.

عماد النحاس الوحدات الأردني الدوري الأردني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استمارة الشهادة الإعدادية

نصائح هامة لطلاب الصف الثالث الإعدادي قبل بدء تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية

أرشيفية

صفقة الكوكايين.. القصة الكاملة لسقوط شاعر غنائي بـ 60 كيسا في القاهرة الجديدة

وزارة الداخلية

شائعات وفيديو لهدم الدولة.. تفاصيل استهداف الداخلية عبر صفحات الإخوان

صورة أرشيفية

عضها في ودنها.. سيدة تنهي حياة زوجها تاجر الذهب داخل منزلهما بساقلتة في سوهاج

جمال شعبان

جمال شعبان يحذر من 4 أسباب للموت المفاجئ.. بينها «الزعل» وقلة النوم

موعد صرف معاشات شهر اكتوبر2026

موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2026.. هل يتم تبكيرها؟

الذهب

الصين تشتري الذهب بجنون.. 1000 طن في 8 أشهر تكشف سر التحرك المفاجئ

جثة

من الاحتفال للمستشفى.. والد ضحية مصر القديمة: صديقه أنهى حياته في عيد ميلاد صاحبه

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

بريطانيا تتمسك باتفاق تسليم جزر تشاغوس إلى موريشيوس وسط اعتراضات أمريكية

وزير الخارجية

وزير الخارجية يعرب عن الاعتزاز بالعلاقات التاريخية بين مصر وبولندا

الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية

«صندوق القتل».. ضربات موجعة للحوثيين في المخا والبيضاء ومقتل نحو 2000 عنصر

بالصور

سر عجينة البيتزا الهشة والمقرمشة في المنزل .. طريقة التحضير بالدقيق العادي

طريقة تحضير عجينة البيتزا في المنزل
طريقة تحضير عجينة البيتزا في المنزل
طريقة تحضير عجينة البيتزا في المنزل

أقراط ذهبية ومكياج ناعم .. سيرين عبد النور تخطف الأنظار بالأسود | شاهد

سيرين عبد النور
سيرين عبد النور
سيرين عبد النور

أفضل طرق طهي الفراخ صحيًا .. هل جلد الدجاج مُضر؟

أفضل طرق طهي الفراخ صحيًا.
أفضل طرق طهي الفراخ صحيًا.
أفضل طرق طهي الفراخ صحيًا.

يؤثر على التركيز .. ماذا يحدث للطفل إذا ذهب المدرسة بدون إفطار؟

كيف يؤثر تخطي الإفطار على تركيز الطالب؟
كيف يؤثر تخطي الإفطار على تركيز الطالب؟
كيف يؤثر تخطي الإفطار على تركيز الطالب؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: الأزمات العابرة للحدود.. قراءة في إستراتيجية الأمن القومي المصري

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: حين يتحول الاقتصاد إلى جبهة مواجهة رئيسية

المزيد