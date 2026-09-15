تقديرًا لعطائهم.. "القابضة للمطارات" توقع بروتوكولاً للرعاية الطبية للمحالين على المعاش

وقعّت الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية بروتوكول تعاون مشترك مع الشركة القابضة لمصر للطيران، يهدف إلى إتاحة الاستفادة من الإمكانات والخدمات الطبية المتطورة التي تقدمها شركة مصر للطيران للخدمات الطبية، وذلك في إطار حرص الشركة على مواصلة تقديم مزايا وخدمات اجتماعية تسهم في دعم العاملين وأسرهم.

وأكد المهندس أيمن فوزي عرب، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية والعضو المنتدب التنفيذي، أن توقيع البروتوكول جاء استجابة لاحتياجات الزملاء المحالين إلى المعاش ممن لا يستفيدون من منظومة العلاج الأسري، لتخفيف الأعباء المالية وتكاليف الخدمات الطبية عن كاهلهم.

خدمات جراحية وتسهيلات لأسر المتقاعدين

وأوضح رئيس القابضة للمطارات أن البروتوكول يستهدف توفير خدمات الرعاية الصحية لأسر العاملين المحالين للمعاش قبل 1 يوليو 2025 بالشركة القابضة وشركاتها التابعة، غير المدرجين ضمن منظومة العلاج الأسري.

ويتيح الاتفاق الاستفادة من أسعار مميزة وتسهيلات تشمل، إجراء العمليات الجراحية المختلفة، وفحوصات ما قبل العمليات، وأيضا المتابعات الطبية والرعاية بعد الجراحة.

وتضم الفئات المستفيدة كلاً من: (الزوج أو الزوجة، والأبناء الذكور حتى سن 26 عاماً أو الالتحاق بعمل أيهما أقرب، بالإضافة إلى الأبناء الإناث غير المتزوجات).

تقديرًا لسنوات الخدمة ودعم اجتماعي مستمر

وأشار المهندس أيمن فوزي عرب إلى أن دور الشركة لا ينتهي بانتهاء سنوات الخدمة والتقاعد، بل يمتد وفاءً وتقديرًا لمن قدموا سنوات من العطاء، مؤكداً أن البروتوكول جاء تتويجاً لمفاوضات وجهود مكثفة للوصول إلى حلول عملية تتناسب مع إمكانات الشركة وتلبي احتياجات أسر العاملين.

وشدد "عرب" على أن الاهتمام بالعاملين وأسرهم يقع في مقدمة أولويات قيادة الشركة القابضة، مع استمرار العمل على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والتقدير للكوادر البشرية أبناء القطاع.