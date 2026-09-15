خالد الغندور: الميديا أصبحت مؤثرة أكثر من الملعب في صناعة نجومية اللاعبين

تحدث خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، عن تأثير الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي على كرة القدم، مؤكدا أن الميديا أصبحت تلعب دورا كبيرا في صناعة نجومية اللاعبين، حتى دون إثبات مستواهم داخل الملعب.

وقال الغندور عبر فيسبوك: «في العالم حاليًا أشياء في منتهى الغرابة، مثلا ممكن لاعب يبقى نجم دون أن يلعب أو دون أن يثبت للناس مستواه في الملعب».

وأضاف: «للأسف الميديا أصبحت مؤثرة أكثر من الملعب نفسه».

وأشار الغندور إلى أن بعض اللاعبين قد يحظون بشهرة ونجومية كبيرة، رغم عدم مشاركتهم أو تقديمهم المستوى المنتظر داخل المستطيل الأخضر، في ظل التأثير المتزايد للإعلام على صورة اللاعب لدى الجماهير.