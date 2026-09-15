من هو الألماني توماس ريس مدرب طرابزون سبور القادم؟

يستعد نادي طرابزون سبور التركي للإعلان عن تعيين الألماني توماس ريس مديرًا فنيًا جديدًا للفريق، بعقد يمتد لمدة موسم واحد، مع وجود بند يسمح بالتمديد لموسم إضافي وفقًا للنتائج التي يحققها الفريق.

ويأتي تعيين ريس ضمن خطة إدارة طرابزون سبور لإعادة هيكلة الفريق، والعمل على تحسين نتائجه والمنافسة بقوة على المراكز المتقدمة في الدوري التركي خلال الموسم الحالي.

من هو توماس ريس؟

بدأ توماس ريس مسيرته التدريبية مع فرق الشباب بنادي بوخوم الألماني، قبل أن يتولى مهمة تدريب الفريق الأول عام 2019.

ونجح ريس في قيادة بوخوم للعودة إلى الدوري الألماني «بوندسليجا» في موسم 2020-2021، بعد غياب دام 11 عامًا، قبل أن يواصل قيادة الفريق في الموسمين التاليين.

وتولى المدرب الألماني تدريب شالكه خلال موسم 2022-2023، كما خاض تجارب تدريبية خارج ألمانيا، من بينها قيادة فاتح كاراغومروك في الدوري التركي، إلى جانب توليه تدريب لودوجوريتس البلغاري.

ويُعرف ريس بأسلوبه الهجومي المنظم، مع الاعتماد على الضغط العالي والاستحواذ على الكرة، كما يفضل اللعب بطريقة 4-3-3، ويولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير اللاعبين الشباب.

أبرز إنجازات توماس ريس