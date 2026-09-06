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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نقابة المعلمين تدعم أصحاب المعاشات بـ5 آلاف جنيه

خلف الزناتي نقيب المعلمين
خلف الزناتي نقيب المعلمين
الديب أبوعلي

أعلن خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، تقديم دعم بقيمة 5 آلاف جنيه لأي معلم من أصحاب المعاشات يرغب في أداء مناسك الحج أو العمرة من خلال النقابة، مؤكدا أن المعلم الذي أفنى سنوات عمره في خدمة العملية التعليمية سيظل محل تقدير واهتمام من النقابة.

وأوضح نقيب المعلمين، أن الدعم يأتي في إطار حرص نقابة المهن التعليمية على مساندة المعلمين من أصحاب المعاشات، تقديرا لما قدموه طوال سنوات عملهم في خدمة التعليم وتربية الأجيال.

وقف دعم رحلات الحج والعمرة

ونفى الزناتي صحة ما تم تداوله خلال الأيام الماضية عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن وقف دعم رحلات الحج والعمرة الخاصة بالمعلمين الذين بلغوا سن المعاش، مؤكدا أن هذه المعلومات غير صحيحة.

وقال نقيب المعلمين: "ملتزمون بدعم أصحاب المعاشات الذين يمثلون جزءا أصيلا من أسرة المعلمين، وحريصون على استمرار تقديم أوجه الدعم الممكنة لهم، في إطار ما تسمح به القواعد والضوابط الرقابية".

وأكد الزناتي، أن أبواب النقابة مفتوحة لاستقبال طلبات المعلمين من أصحاب المعاشات الراغبين في أداء مناسك الحج أو العمرة، مشددا على أن النقابة تعمل على الحفاظ على حقوق أعضائها، في إطار القوانين واللوائح والضوابط الرقابية المنظمة للعمل النقابي وصندوق الزمالة.

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