أوباما فى الهجوم.. تشكيل بيراميدز في مواجهة جورماهيا الكيني

أعلن الجنوب أفريقي رولاني موكوينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة جورماهيا الكيني في بداية مشوار دوري أبطال أفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا على جورماهيا الكيني في الثالثة من عصر اليوم على استاد نيايو الوطني في العاصمة نيروبي في ذهاب الدور التمهيدي لبطولة دوري الأبطال.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد الشيبي - محمود مرعي - أحمد سامي - كريم حافظ

خط الوسط: مهند لاشين - محمود صابر - وليد الكرتي - مصطفى فتحي - عبد الرحمن مجدي

خط الهجوم: يوسف أوباما

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

محمود جاد - خالد عوض - إياد العسقلاني - أحمد توفيق - حامد حمدان - ناصر ماهر - أحمد عبد القادر - أحمد عاطف قطة - أحمد نذير بن بو علي