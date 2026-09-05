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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بيراميدز بالقميص السماوي أمام جورماهيا الكيني في بداية مشواره بدوري أبطال أفريقيا

بيراميدز
بيراميدز
يمنى عبد الظاهر

كشف الناقد الرياضي محمود شوقي عن قميص فريق بيراميدز خلال مواجهة جورماهيا الكيني، في مستهل مشوار الفريق ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأوضح شوقي أن بيراميدز سيظهر بالقميص الأساسي السماوي أمام جورماهيا، في أولى مواجهاته بالبطولة القارية.

يستعد فريق بيراميدز لخوض أول مبارياته في دوري أبطال أفريقيا بمواجهة نادي جورماهيا الكيني في ذهاب الدور التمهيدي الأحد المقبل.

ويواجه بيراميدز نظيره  جورماهيا غدا الأحد المقبل 6 سبتمبر في تمام الساعة الثالثة عصرا على استاد نيايو الوطني في العاصمة الكينية نيروبي بدور الـ64 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتذاع المباراة على قناة أون سبورت.

بينما تقام مباراة الإياب مساء الأحد 13 سبتمبر   في تمام الساعة الثامنة مساء على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

ومن المقرر أن يواجه الفائز من مباراة بيراميدز وجورماهيا الكيني، الفائز من مريخ بانتيو من جنوب السودان وهيجان الصومالي.

بيراميدز مواجهة جورماهيا الكيني قميص فريق بيراميدز الكينية نيروبي وهيجان الصومالي

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