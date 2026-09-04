الشيبي أفضل لاعب في بيراميدز بتصويت زملائه

تحصل النجم الدولي المغربي محمد الشيبي على جائزة أفضل لاعب في شهر أغسطس في نادي بيراميدز باختيار وتصويت زملائه اللاعبين.

الشيبي يحصد جائزة أفضل لاعب في بيراميدز بتصويت زملائه

وتألق الشيبي بشدة مع بيراميدز خلال شهر أغسطس ونجح في صناعة 3 أهداف لزملائه في أول 3 مواجهات بالدوري كانت بواقع هدفين أمام المحلة وهدف في مباراة المصري الأخيرة، ليختاره جميع اللاعبين "هرم" شهر أغسطس في نادي بيراميدز.

وأهدى المهندس ممدوح عيد رئيس نادي بيراميدز، محمد الشيبي جائزة "هرم الشهر" قبل انطلاق أول تدريبات الفريق في كينيا لمواجهة جورماهيا في بداية مشوار دوري أبطال أفريقيا.

وفد بيراميدز يحضر نهائي بطولة أفريقيا للكرة الطائرة سيدات

يحضر وفد من نادي بيراميدز برئاسة المهندس ممدوح عيد رئيس النادي ورئيس البعثة في كينيا، مباراة نهائي بطولة أفريقيا للكرة الطائرة سيدات والتي تجمع منتخب سيدات مصر ونظيره الكيني في النهائي مساء اليوم في العاصمة نيروبي، من أجل مساندة المنتخب ومؤازرته في المباراة النهائية.

وفد بيراميدز يحضر نهائي بطولة أفريقيا للكرة الطائرة سيدات



وتقام المباراة النهائية لبطولة كأس أفريقيا للكرة الطائرة للسيدات في السادسة من مساء اليوم بين مصر وكينيا منظم البطولة والمؤهلة إلى أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

ويحضر وفد من النادي برئاسة المهندس ممدوح عيد رئيس النادي ورئيس البعثة، والنائب الدكتور محمود حسين عضو المجلس الاستشاري للنادي، والكابتن هاني سعيد المدير الرياضي، والأستاذ مصطفى طنطاوي مدير الإعلام والاتصال المؤسسي، والمهندس عمر مدحت مدير القطاع التجاري، و شريف جمال مدير العلاقات العامة، و عاطف شادي مدير المركز الإعلامي للنادي.

وقام المهندس ممدوح عيد بالتواصل مع المهندس ياسر قمر رئيس اتحاد الكرة الطائرة، والكابتن حمدي نور الدين عضو مجلس الإدارة ورئيس بعثة منتخب سيدات مصر في كينيا للتأكيد على الدعم والمساندة للمنتخب المصري من أجل تحقيق اللقب، وبلوغ أولمبياد لوس أنجلوس، في إنجاز جديد يضاف لمصرنا الحبيبة.