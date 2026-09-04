بالصور | مدارس بورسعيد تستعد للعام الجدبد

تفقد محمود بدوي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد عددًا من مدارس التعليم الرسمي للغات التابعة لإدارة جنوب التعليمية، في إطار جولاته المتواصلة لمتابعة الاستعدادات النهائية لانطلاق العام الدراسي الجديد 2026/2027.

جاء ذلك تحت رعاية محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد.

استعدادًا للعام الدراسي الجديد.. "بدوي" يتابع جاهزية مدارس بورسعيد الرسمية لغات بإدارة جنوب التعليمية

وركزت الجولة على التأكد من اكتمال الترتيبات الداخلية بالمدارس، ومدى جاهزية الفصول والمعامل والمرافق لاستقبال الطلاب، حيث أكد "بدوي" على ضرورة الحفاظ على مستوى متميز من النظافة، وخاصة داخل الفصول والمعامل ودورات المياه، مع الانتهاء من أي أعمال صيانة بسيطة قبل بدء الدراسة.

وفيما يتعلق بالاستعدادات الادارية، شدد مدير المديرية على ضرورة مراجعة قوائم الفصول وإعدادها بصورة دقيقة، وتعليق الجداول المدرسية في أماكن واضحة ومناسبة بالمدارس.