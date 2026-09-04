الدوري الإنجليزي.. ألكسندر إيزاك يسجل رقما قياسيا مع ليفربول أمام إبسويتش تاون

خطف السويدي ألكسندر إيزاك الأنظار مبكرًا خلال مواجهة ليفربول أمام إبسويتش تاون، بعدما نجح في تسجيل هدفين خلال الدقائق التسع الأولى، ليقود فريقه إلى بداية قوية ويضع بصمته سريعًا في سجلات الأرقام القياسية للنادي بالدوري الإنجليزي الممتاز.



أسرع ثنائية لليفربول منذ 2011

ووفقًا لشبكة «أوبتا» المتخصصة في الإحصائيات، أصبح ألكسندر إيزاك صاحب أسرع ثنائية يسجلها لاعب بقميص ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ عام 2011.

وجاء هذا الرقم بعدما هز المهاجم السويدي شباك إبسويتش تاون في الدقيقتين السادسة والتاسعة، ليكرر إنجاز الأرجنتيني ماكسي رودريجيز، الذي سجل هدفين خلال أول 7 دقائق من مباراة ليفربول أمام فولهام عام 2011.



إيزاك يواصل التألق مع بداية الموسم

وتأتي ثنائية إيزاك أمام إبسويتش تاون لتؤكد التحسن اللافت في مستواه مع انطلاق الموسم الجديد، بعدما تمكن من التسجيل أيضًا خلال مواجهة نوتنجهام فورست في الجولة السابقة.

ورفع المهاجم السويدي رصيده إلى 3 أهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليبعث برسالة مبكرة بشأن قدرته على لعب دور مؤثر في الخط الهجومي لليفربول، خاصة بعد البداية الصعبة التي عاشها في موسمه الأول مع الفريق.



موسم أول صعب بسبب الإصابات

وعانى ألكسندر إيزاك خلال موسمه الأول بقميص ليفربول من الإصابات، وهو ما أثر بشكل واضح على مشاركاته ومردوده التهديفي.

واقتصر ظهور المهاجم السويدي على 22 مباراة في مختلف البطولات، سجل خلالها 4 أهداف فقط، قبل أن يستعيد جاهزيته ويبدأ الموسم الجديد بصورة أكثر قوة وفاعلية.



صفقة قياسية وطموحات كبيرة

وكان إيزاك قد انضم إلى ليفربول قادمًا من نيوكاسل في صفقة قياسية، وسط توقعات كبيرة بأن يصبح أحد أبرز الأسلحة الهجومية للفريق خلال السنوات المقبلة.

ومع تسجيله 3 أهداف في بداية مشواره بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، بدأ المهاجم السويدي في تقديم مؤشرات قوية على قدرته على الوفاء بالتوقعات، بعدما نجح في خطف الأضواء مبكرًا وتحقيق رقم قياسي جديد مع الريدز.