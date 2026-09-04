ليفربول يعلن التعاقد مع صفقة جديدة ويقرر إعارتها لـ الدوري الفرنسي

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، عبر موقعه الرسمي، التعاقد مع الفرنسي الشاب جيلان نجيسان، لاعب فريق سانت إيتيان، خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير، في صفقة انتقال دائم لتدعيم صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأكد النادي الإنجليزي توصلَه إلى اتفاق مع سانت إيتيان لضم نجيسان، على أن يقضي اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا ما تبقى من موسم 2026-2027 معارًا إلى صفوف ستاد بريست المنافس في الدوري الفرنسي.

قيمة صفقة جيلان نجيسان

وبحسب تقارير صحفية فرنسية، بلغت قيمة انتقال نجيسان إلى ليفربول نحو 4.3 مليون جنيه إسترليني، على أن يواصل اللاعب مشواره مع بريست خلال الموسم الحالي، قبل العودة إلى صفوف الريدز.

مسيرة نجيسان مع سانت إيتيان

وتدرج نجيسان في صفوف أكاديمية سانت إيتيان، قبل أن يصعد إلى الفريق الأول، حيث شارك في 13 مباراة وتمكن من تسجيل هدف واحد، بينما كان ظهوره الأول مع الفريق في يناير 2025.

وعلى المستوى الدولي، خاض اللاعب الشاب 7 مباريات مع منتخب فرنسا خلال منافسات كأس العالم تحت 20 عامًا عام 2025، والتي أنهاها المنتخب الفرنسي في المركز الرابع.

كما سبق أن اختاره الاتحاد الأوروبي ضمن التشكيل المثالي لبطولة كأس أمم أوروبا تحت 17 عامًا، بعدما سجل 4 أهداف خلال منافسات البطولة.