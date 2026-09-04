بدء المرحلة الأولي لتسليم حقائب مبادرة بكرة المدرسة.. الخير في مصر لـ40 ألف طالب

أعلنت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بدء المرحلة الأولي من تسليم الحقائب المدرسية لنحو 40 ألف طالب مستفيد من مبادرة «بكرة المدرسة.. الخير في مصر»، استعدادًا لانطلاق العام الدراسي الجديد 2026/2027.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي، أن المبادرة تجسّد شراكة حقيقية بين الدولة والمجتمع الأهلي، مشيرةً إلى أن دعم الطالب في أول يوم دراسي ليس عملًا موسميًا، بل استثمار مباشر في انتظامه في الدراسة ومستقبله.

وتنفذ المبادرة بالشراكة بين وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة مصر الخير وصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وبدأ الصندوق إرسال رسائل نصية إلى أولياء أمور الطلاب الذين استوفوا شروط الاستفادة واستكملوا إجراءات التقديم عبر منصة «بكرة المدرسة» المخصصة لاستقبال طلبات المشاركة، وتتضمن الرسائل إخطارًا بقبول الطلب، تعقبه إرشادات بمكان وموعد الاستلام.

ويُصرف الدعم من خلال قسيمة خدمات إلكترونية مؤمنة تتيح لولي الأمر التوجه لمكان وإرشادات استلام الحقائب المدرسية بكل سهولة ويسر، بما يحفظ كرامة الأسرة ويضمن وصول الدعم إلى مستحقيه.

وسيتواصل تسليم الحقائب لباقي المستفيدين خلال الأيام القليلة المقبلة، قبل انطلاق العام الدراسي.

وتأتي المبادرة في إطار جهود وزارة التضامن الاجتماعي لدعم الأسر الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء الاقتصادية عنها، وتعزيز قدرة أبنائها على الانتظام في العملية التعليمية، من خلال إتاحة حقيبة مدرسية متكاملة تضم الأدوات والمستلزمات الدراسية لطلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية.