التشكيل المتوقع للزمالك امام إيه إس بورت في دوري أبطال أفريقيا

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة إيه إس بورت بطل جيبوتي مساء اليوم الجمعة في ذهاب الدور التمهيدي الأول لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تقام المباراة اليوم الجمعة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، على استاد القاهرة الدولي

وتذاع مباراة الزمالك وإيه إس بورت بطل جيبوتي عبر شبكة قنوات بين سبورت الناقل الحصري لدوري أبطال أفريقيا.

ومن المتوقع ان يخوض الزمالك المباراة امام إيه إس بورت بتشكيل مكون من:



حارس المرمى: مهدي سليمان

خط الدفاع: أحمد فتوح والونش ومحمد إسماعيل وعمر جابر.

خط الوسط: محمد شحاتة وآدم كايد وأحمد وربيع.

خط الهجوم: وشيكو بانزا وحسام أشرف وعدي الدباغ.