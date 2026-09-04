انتهت منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد

واحتل بيراميدز صدارة جدول الترتيب ثم الأهلي في المركز الثاني، والزمالك فى المركز الثالث.

ويتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 9 نقاط ثم الأهلي فى المركز الثاني بنفس الرصيد بفارق الأهداف

وجاء ترتيب الدوري المصري بعد الجولة الثالثة كالتالي:

1- بيراميدز – 9 نقاط

2- الأهلي – 9 نقاط

3- الزمالك – 7 نقاط

4- سيراميكا كليوباترا – 6 نقاط

5- المصري – 6 نقاط

6- طلائع الجيش – 6 نقاط

7- وادي دجلة – 5 نقاط

8- القناة – 5 نقاط

9- الاتحاد السكندري – 4 نقاط

10- مودرن سبورت – 4 نقاط

11- زد – 4 نقاط

12- المقاولون العرب – 3 نقاط

13- أبو قير للأسمدة – 3 نقاط

14- البنك الأهلي – 3 نقاط

15- الجونة – نقطتان

16- بترول أسيوط – نقطتان

17- بتروجت – نقطة واحدة

18- سموحة – نقطة واحدة

19- إنبي – نقطة واحدة

20- غزل المحلة – نقطة واحدة