فرج عامر يكشف سر صفقة المهدي سليمان: توقعت موهبته وبعناه بأعلى قيمة وقتها

استعاد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، كواليس تعاقد النادي مع المهدي سليمان، حارس مرمى الزمالك الحالي، مؤكدًا أنه كان يرى موهبته منذ انضمامه إلى الفريق السكندري، قبل أن يرحل لاحقًا إلى بيراميدز مقابل قيمة مالية كبيرة.

وكتب فرج عامر عبر حسابه على فيسبوك: "سموحة في يوم ضم المهدي سليمان حارس مرمي الزمالك من المحلة ، انتقال حر ، وكنت متأكد انة حارس موهوب ، سموحة باع المهدي سليمان باعلي قيمة في تاريخ الكرة المصرية في ذلك الوقت لنادي بيراميدز ، دة مجرد تذكرة ، لان مهم جدا النظرة المستقبلية لما تراه امامك".

فوز الأهلي على سموحة

ونجح الفريق الأول بالنادي الأهلي في الفوز على فريق سموحة بنتيجة 1-0، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز.

وسجل ياسر إبراهيم هدف النادي الأهلي في الدقيقة 87 من عمر اللقاء من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك أحمد ميهوب حارس سموحة.