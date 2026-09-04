ارتفاع قتلى الفيضانات في نيبال إلى 1287 شخصا والمفقودين إلى 5083

أعلنت هيئة إدارة الكوارث في نيبال عن ارتفاع عدد قتلى الفيضانات إلى 1287 والمفقودين إلى 5083، وذلك حسبما نقلت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.

وتتصاعد الحصيلة يوميًا مع استمرار فرق الإنقاذ في انتشال الجثث من تحت الأنقاض والوحول، حيث كانت الأرقام المسجلة في الأول من سبتمبر تشير إلى 987 قتيلاً فقط، قبل أن تقفز إلى أكثر من 1250 في الثالث من الشهر، لتستقر اليوم عند 1287 قتيلًا.

وتواصل فرق الإنقاذ النيبالية، بدعم من فرق دولية من الهند وأستراليا، عمليات البحث المحمومة عن آلاف المفقودين، وتمكنت فرق الإنقاذ حتى الآن من إنقاذ أكثر من 12 ألف شخص، بينهم 273 من جنسيات أجنبية مختلفة، بينما لا يزال عشرات الآلاف من النازحين في مخيمات مؤقتة، مع تضرر أكثر من 2.5 مليون شخص في المناطق المنكوبة.