قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الموعد النهائي لتحديث بطاقات التموين 2026
نشاط رياح وحرارة مرتفعة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس الأيام القادمة
في عيدها القومي الـ145.. الشرقية تفتتح 66 مشروعا بتكلفة 2.7 مليار جنيه
ما هو تأثير النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات على الكوليسترول؟
ارتفاع قتلى الفيضانات في نيبال إلى 1287 شخصا والمفقودين إلى 5083
الغرف التجارية: 40% تخفيضات بأهلًا مدارس ومعارض دائمة لتوفير السلع
وزير التعليم: معدل حضور الطلاب وانتظامهم بالمدارس وصل إلى 87%
استعداداً لبدء العام الدراسي الجديد..وزير النقل: رفع درجة الاستعداد بالسكك الحديدية والمترو وLRT ومونوريل شرق النيل
‫تحرك برلماني لإنقاذ التعليم الفني وربطه بالمصانع لتشغيل ملايين الشباب
وزير التعليم يعلن بدء برامج لتطوير قدرات المعلمين بالتعاون مع جامعتي هارفارد وهيروشيما
وزير العمل يعتمد معايير منح ترخيص مراكز التدريب المهني لمساعدي الخدمات الصحية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الغرف التجارية: 40% تخفيضات بأهلًا مدارس ومعارض دائمة لتوفير السلع

أهلًا مدارس
أهلًا مدارس
البهى عمرو

قال الدكتور علاء عز مستشار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن مبادرة «أهلًا مدارس» تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدولة بتوفير السلع والاحتياجات الأساسية للمواطنين بجودة مناسبة وأسعار مخفضة، مشيرًا إلى افتتاح أكثر من 100 معرض على مستوى الجمهورية ضمن المبادرة التي تُنفذ للعام العاشر على التوالي.

وأوضح علاء عز، خلال مداخلة عبر برنامج «هذا الصباح» المذاع على قناة اكسترا نيوز، أن نسب التخفيضات تتراوح بين 20 و40% وفقًا لنوع السلعة، وتشمل الملابس والأحذية والمنتجات الجلدية والشنط والأدوات المكتبية ومستلزمات المدارس، مؤكدًا توحيد المعروضات والأسعار المخفضة في مختلف المحافظات، في إطار شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والغرف التجارية.

وأضاف أن المبادرة شهدت هذا العام التوسع في توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة، إلى جانب خدمات إضافية ببعض المعارض، تشمل توفير النظارات والكشف على النظر للأطفال، فضلًا عن إتاحة الحاسبات والأجهزة الإلكترونية التي يحتاج إليها الطلاب، مؤكدًا استمرار المعارض حتى 25 سبتمبر لإتاحة الفرصة أمام الأسر للحصول على احتياجاتها.

وأشار مستشار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إلى وجود اتفاق لتوفير مساحات لإقامة معارض دائمة طوال العام، تتغير منتجاتها وفقًا للمواسم والمناسبات، مع استمرار توفير السلع الأساسية، موضحًا أن الغرف التجارية تراقب الأسعار ونسب الخصومات بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية المختلفة، كما تخضع عمليات الاستبدال والاسترجاع لقانون حماية المستهلك.

أهلًا مدارس السلع علاء عز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

طقس 6 أيام: أجواء حارة ورطبة.. والأرصاد تُحذر من تأثيرات شديدة لظاهرة "النينيو"

كارت الكهرباء

بتشحن كارت الكهرباء وبيخلص بسرعة؟ .. إعرف السبب والحل

أرشيفية

القصة الكاملة لواقعة القطامية.. وجد ابنته مع صديقها في المطبخ فانهال عليه طعنا

إمام عاشور وفتوح

إمام عاشور يحاول إقناع أحمد فتوح بالانضمام للأهلي.. ومفاجأة بشأن رد اللاعب

الأهلي

بعد الفوز على سموحة.. موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب بالدوري الممتاز

خوان بيزيرا

الزمالك يحدد 4 ملايين دولار للموافقة على بيع بيزيرا

خطبة الجمعة

فعل نهى عنه النبي يوم الجمعة.. على الرجال الحذر منه

حمزة عبد الكريم

برشلونة يتحرك لحماية جوهرته المصرية.. مفاجأة في عقد حمزة عبد الكريم

ترشيحاتنا

الأزهر

الأزهر: ذكر الله والإحسان إلى الضعفاء من أهم وسائل علاج قسوة القلب

أزهري

أزهري: الرحمة تبدأ من البيت.. والنبي كان قدوة في التعامل مع أهله

عموتة

ناقد رياضي: الحكم على الأهلي ما زال مبكرا.. وتوليفة عموتة لم تكتمل

بالصور

لوك كاجوال.. نيللي كريم تخطف الأنظار

نيللي كريم
نيللي كريم
نيللي كريم

فستان لافت.. درة تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

درة
درة
درة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب : النوم في العسل .. محمد الشامي مرض أم عرض؟

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

سيد عبد الفتاح

سيد عبد الفتاح يكتب: مصر والصين شراكة تعيد ترتيب أوراق المنطقة

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: غضب المناخ وصمت وترقب العالم دون حراك

المزيد