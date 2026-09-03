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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

شباب جهاز تنمية المشروعات يشاركون في معرض أهلا مدارس ويقدمون منتجات مصرية عالية الجودة

جهاز تنمية المشروعات
جهاز تنمية المشروعات
محمد صبيح

يشارك عدد كبير من عملاء جهاز تنمية المشروعات وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة في معرض "أهلا مدارس" الذي تقيمه وزارة التموين والتجارة الداخلية والغرفة التجارية بالقاهرة تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات حيث يقام المعرض بقاعة جهاز تنمية المشروعات بأرض المعارض بمدينة نصر ويستمر حتى ١٥ سبتمبر بهدف توفير كافة مستلزمات الطلاب المدرسية في مكان واحد بأسعار تجارية مخفضة. 

وقد قام مصطفى حسن الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات ومحمد مدحت نائب الرئيس التنفيذي للجهاز ولفيف من مسئولي الجهاز بتفقد أجنحة عملاء جهاز تنمية المشروعات بالمعرض ومناقشة أصحابها في سبل تطوير ورفع انتاجية مشروعاتهم. 

 وأكد مصطفى حسن الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حرص الجهاز على مشاركة عملائه من أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة المتخصصة في انتاج المستلزمات المدرسية في المعرض للمساهمة في توفير احتياجات المواطنين خاصة مع تميز منتجاتهم بالجودة والأسعار التنافسية. وأضاف أن الجهاز يركز على تمويل المشروعات الإنتاجية والصناعية ومدها بالعديد من الخدمات الفنية، بما يعزز مساهمتها في تلبية احتياجات الأسواق ويدعم قدرتها على التوسع والاستمرار.

وأشار إلى أن جهاز تنمية المشروعات لديه خطة تسويقية واسعة لفتح أبواب المشاركة أمام أصحاب المشروعات من عملاء الجهاز في المعارض التي ينظمها أو يشارك فيها، بما يضمن وصول منتجاتهم إلى شرائح أوسع من المستهلكين.

وأوضح مصطفى حسن أن الجهاز يحرص على التنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية والغرفة التجارية بالقاهرة لإقامة معرض "أهلا مدارس" بقاعة جهاز تنمية المشروعات بأرض المعارض، بهدف المساهمة في توفير مستلزمات المدارس للجمهور بأسعار مخفضة.

ومن جانبهم، أكد أصحاب المشروعات المشاركون في الدورة الحالية من معرض "أهلا مدارس" أهمية المعرض في دعم مشروعاتهم، مؤكدين على أنه يتيح لهم الوصول إلى أسواق محلية أوسع، فضلا عن فتح آفاق جديدة أمام منتجاتهم للوصول إلى الأسواق الخارجية.

تقول منى سامي، صاحبة مشروع : "الحمد لله أشارك في معرض "أهلا مدارس" منذ عام 2019، وتتيح لي مشاركتي في المعرض بمنتجاتنا المعروفة، من شنط المدارس والألعاب التعليمية، فرصة التواجد إلى جانب شركات كبيرة ومعروفة بجودة منتجاتها، وهو ما يمنح العميل مزيدا من الثقة في منتجات مصنعي ".

وأضافت: "العميل الذي يتعرف على منتجاتنا من خلال المعرض يستمر في التعامل معنا طوال العام، فأنا أقوم بتسويق منتجاتي عبر الإنترنت، وعندما يعرف العملاء أنني أشارك في المعرض، يحرصون على زيارته، ويستمر كثير منهم في التعامل معنا طوال العام".

من جانبه، يقول خالد عيسوي، صاحب مصنع : "من أهم الخدمات التي يقدمها الجهاز لأصحاب المشروعات مساعدتهم في تسويق منتجاتهم من خلال المعارض التي ينظمها باستمرار، وأنا أشارك مع الجهاز في معرض "أهلا مدارس" منذ سنوات، ونحقق خلاله بفضل الله حجم مبيعات جيدا، خصوصا أن توقيت إقامة المعرض مناسب جدا، سواء لطلاب الجامعات أو طلاب المدارس."

ويقول محمد عادل عبد اللطيف، صاحب مصنع : "للمشاركة في معرض "أهلا مدارس" العديد من المزايا، أولها أن زوار المعرض يتعرفون على اسم المنتج والعلامة التجارية، وهو ما يساعد على انتشارها ويجعل المستهلك يبحث عنها بعد ذلك، خاصة اننا نطرح منتجاتنا بتخفيضات تصل إلى 50% طوال فترة المعرض. 

بينما تقول نيفين ناجح، صاحبة مشروع: "لا تقتصر مساعدة الجهاز لأصحاب المشروعات على التمويل، وإنما تمتد أيضا إلى مساعدتهم في تسويق منتجاتهم من خلال المعارض، أما بالنسبة إلى مشاركتي في معرض "أهلا مدارس"، فإن المعارض بصفة عامة تساهم في زيادة حجم المبيعات لأي عارض يشارك فيها، والأهم بالنسبة لي أن اسم المشروع والعلامة التجارية يصبحان معروفين لدى زوار المعرض، وهو ما يساعد على زيادة عدد العملاء واستمرار التعامل معهم على مدار العام".

جهاز تنمية المشروعات وأصحاب المشروعات المتوسطة وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة معرض أهلا مدارس

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