استعدادًا للعام الدراسي الجديد .. افتتاح أول معارض «أهلًا مدارس» بأبو المطامير .. صور

افتتحت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، معرض «أهلاً مدارس» بميدان لفظ الجلالة بمركز أبو المطامير.

ويأتي افتتاح المعرض ضمن 15 معرضًا لـ«أهلاً مدارس» جاري افتتاحها بمختلف المراكز والمدن، بهدف توفير المستلزمات الدراسية أمام المواطنين بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها بالأسواق، مع إتاحة بدائل متنوعة تساعد الأسر على تلبية احتياجات أبنائها استعدادًا لانطلاق العام الدراسي الجديد.

وتفقدت الدكتورة جاكلين عازر أجنحة المعرض، الذي يضم 11 شركة عارضة، وتقدم تشكيلة متنوعة من المستلزمات المدرسية، تشمل الزي المدرسي والحقائب والأدوات المكتبية والأحذية والملابس، بما يتيح للأسر توفير احتياجات أبنائها من مختلف المستلزمات في مكان واحد.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر حرص المحافظة على التوسع في إقامة معارض «أهلاً مدارس» بمختلف المراكز والمدن، لتوفير احتياجات المواطنين من المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة، وإتاحة المنتجات والبدائل المتنوعة أمام أكبر عدد ممكن من الأسر، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهلهم ومساعدتهم على الاستعداد للعام الدراسي الجديد.

ووجهت محافظ البحيرة باستمرار المتابعة للتأكد من توافر المستلزمات والكميات المناسبة منها، والالتزام بالأسعار المخفضة المعلنة، بما يضمن تحقيق الهدف من إقامة المعارض وتوفير احتياجات المواطنين بمختلف أنحاء المحافظة.

هذا وتتوالى اعتبارًا من اليوم افتتاحات المعارض بمختلف أنحاء المحافظة، حيث ستقوم الدكتورة المحافظ اليوم بافتتاح معرضي الرحمانية وكفر الدوار، على أن تُستكمل افتتاحات باقي المعارض تباعًا حتى مطلع الأسبوع المقبل، بما يضمن انتشار منافذ بيع المستلزمات المدرسية المخفضة والوصول بها إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين بمختلف أنحاء المحافظة.

وشهد الافتتاح الدكتور شادي المشد نائب محافظ البحيرة، والنائب سعيد لحوتي، والنائب خالد صقر، أعضاء مجلس النواب عن دائرة أبو المطامير، و عبد الخالق شوشة رئيس مركز ومدينة أبو المطامير، يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم، والأستاذ محمد رجب هدية وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، و محمد الشريف رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، واللواء أحمد الحسيني رئيس جهاز حماية المستهلك، وعدد من القيادات التنفيذية.