تعليم البحيرة يحصل على المركز الأول في مسابقة «أجمل حديقة مدرسية» للمرحلة الثانوية

حصلت مدرسة عمر كامل الوكيل الثانوية بنات، التابعة لإدارة بندر دمنهور التعليمية، على المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة «أجمل حديقة مدرسية»، التي نظمها مكتب تنمية مادة التربية الزراعية وتكنولوجيا الزراعة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

تحت رعاية محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ودعم وتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة ويأتي هذا الإنجاز في إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تفعيل الأنشطة الزراعية والبيئية داخل المدارس، ونشر ثقافة التشجير والحفاظ على البيئة، وذلك بالتزامن مع المبادرات الرئاسية الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة

وأكد الأستاذ يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أن حصول إحدى مدارس المحافظة على المركز الأول جمهوريًا في هذه المسابقة يعكس حجم الجهود المبذولة داخل مدارس المحافظة وحرص مديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية والمدارس التابعة لها على المشاركة الفعالة في المبادرات والمشروعات التي تستهدف بناء جيل أكثر وعيًا بقضايا البيئة وترسيخ السلوكيات الإيجابية لدى الطلاب كما يؤكد أيضا على أن مدارس البحيرة تزخر بالنماذج المتميزة، وقادرة على تحقيق مراكز متقدمة في مختلف المسابقات والأنشطة على مستوى الجمهورية.

مشيرًا إلى أن مديرية التربية والتعليم بالبحيرة، والإدارات التعليمية والمدارس التابعة لها، تحرص على المشاركة الفعالة في المبادرات والمشروعات التي تستهدف تنمية الوعي البيئي لدى الطلاب، وترسيخ ثقافة التشجير والزراعة والحفاظ على الموارد الطبيعية

مقدماً أصدق وخالص تهانيه القلبية إلى إدارة مدرسة عمر كامل الوكيل الثانوية بنات وأسرة المدرسة والمشرفين على الحديقة المدرسية بها مثمنًا ما بذلوه من جهد وعطاء وإصرار على الوصول إلى هذا المركز المتقدم، وإظهار المدرسة بالمظهر المشرف الذي يليق باسم محافظة البحيرة.

موجهًا تحية شكر وتقدير إلى إدارة بندر دمنهور التعليمية، وتوجيه عام التربية الزراعية وتكنولوجيا الزراعة بالمديرية، وجميع المشاركين في هذا الإنجاز، لما قدموه من دعم ومتابعة وجهد كان له بالغ الأثر في تحقيق هذا المركز المشرف.

حيث أوضح الأستاذ يوسف الديب وكيل الوزارة أهمية الحدائق المدرسية بإعتبارها أحد المكونات المهمة للبيئة التعليمية، لما تؤديه من دور في تنمية مهارات الطلاب العملية، وتعزيز إرتباطهم بالطبيعة والزراعة، وغرس قيم المحافظة على البيئة والعمل الجماعي، فضلًا عن تحويل المبادرات البيئية إلى ممارسات فعلية داخل المدارس.

كما أكد على أن تتويج مدرسة عمر كامل الوكيل الثانوية بنات بالمركز الأول على مستوى الجمهورية جاء ليؤكد أن مدارس البحيرة تواصل حضورها المتميز في مختلف المجالات، وأن الإبداع والتميز داخل المدارس يمثلان ركيزة أساسية لبناء بيئة تعليمية عصرية