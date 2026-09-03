قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
3 مليارات دولار إصدارات دولية وصوامع جديدة بسوهاج.. أبرز قرارات مجلس الوزراء
أول رئيس أمريكي حي يظهر على عُملة منذ قرن .. طرح دولار يحمل صورة ترامب
الجمعة... قطع المياه عن عدد من المناطق بالهرم وفيصل بالجيزة
هالة فاخر تدخل المستشفى.. مش قادرة تتنفس | تفاصيل حالتها الصحية
قبل انطلاق الجولة الخامسة .. ترتيب جدول الدوري السعودي
الداخلية تداهم أوكار الكيف بالمحافظات وتضبط مخدرات بقيمة 128 مليون جنيه
وزارة الخارجية تواصل جهودها للإفراج عن البحارة المصريين المحتجزين قبالة السواحل الصومالية
نيوزويك: الرئيس "شي" يعزز زعامة الصين كقائد لكتلة مناهضة لواشنطن
التنمية المحلية والبيئة تطلق حواراً مجتمعياً لصياغة قرار تنظيم صيد الطيور المهاجرة في مصر
شوبير يكشف سبب استبعاد إمام عاشور من قائمة الأهلي أمام سموحة
الإيكونوميست: مراكز البيانات تتحوّل إلى واحدة من أبرز القضايا السياسية في أمريكا
بدفع من الصناعة وقناة السويس.. الحكومة تعلن قفزة في معدلات النمو الاقتصادي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تعليم البحيرة يحصل على المركز الأول في مسابقة «أجمل حديقة مدرسية» للمرحلة الثانوية

يوسف الديب
يوسف الديب
ساندي رضا

حصلت مدرسة عمر كامل الوكيل الثانوية بنات، التابعة لإدارة بندر دمنهور التعليمية، على المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة «أجمل حديقة مدرسية»، التي نظمها مكتب تنمية مادة التربية الزراعية وتكنولوجيا الزراعة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

تحت رعاية محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ودعم وتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة ويأتي هذا الإنجاز في إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تفعيل الأنشطة الزراعية والبيئية داخل المدارس، ونشر ثقافة التشجير والحفاظ على البيئة، وذلك بالتزامن مع المبادرات الرئاسية الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة

وأكد الأستاذ يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أن حصول إحدى مدارس المحافظة على المركز الأول جمهوريًا في هذه المسابقة يعكس حجم الجهود المبذولة داخل مدارس المحافظة وحرص مديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية والمدارس التابعة لها على المشاركة الفعالة في المبادرات والمشروعات التي تستهدف بناء جيل أكثر وعيًا بقضايا البيئة وترسيخ السلوكيات الإيجابية لدى الطلاب كما يؤكد أيضا على أن مدارس البحيرة تزخر  بالنماذج المتميزة، وقادرة  على تحقيق مراكز متقدمة في مختلف المسابقات والأنشطة على مستوى الجمهورية.
مشيرًا إلى أن مديرية التربية والتعليم بالبحيرة، والإدارات التعليمية والمدارس التابعة لها، تحرص على المشاركة الفعالة في المبادرات والمشروعات التي تستهدف تنمية الوعي البيئي لدى الطلاب، وترسيخ ثقافة التشجير والزراعة والحفاظ على الموارد الطبيعية

مقدماً أصدق وخالص تهانيه القلبية إلى إدارة مدرسة عمر كامل الوكيل الثانوية بنات وأسرة المدرسة والمشرفين على الحديقة المدرسية بها  مثمنًا ما بذلوه من جهد وعطاء وإصرار على الوصول إلى هذا المركز المتقدم، وإظهار المدرسة بالمظهر المشرف الذي يليق باسم محافظة البحيرة.
موجهًا تحية شكر وتقدير إلى إدارة بندر دمنهور التعليمية، وتوجيه عام التربية الزراعية وتكنولوجيا الزراعة بالمديرية، وجميع المشاركين في هذا الإنجاز، لما قدموه من دعم ومتابعة وجهد كان له بالغ الأثر في تحقيق هذا المركز المشرف.

حيث أوضح الأستاذ يوسف الديب وكيل الوزارة أهمية الحدائق المدرسية بإعتبارها أحد المكونات المهمة للبيئة التعليمية، لما تؤديه من دور في تنمية مهارات الطلاب العملية، وتعزيز إرتباطهم بالطبيعة والزراعة، وغرس قيم المحافظة على البيئة والعمل الجماعي، فضلًا عن تحويل المبادرات البيئية إلى ممارسات فعلية داخل المدارس.

كما أكد على أن تتويج مدرسة عمر كامل الوكيل الثانوية بنات بالمركز الأول على مستوى الجمهورية جاء ليؤكد أن مدارس البحيرة تواصل حضورها المتميز في مختلف المجالات، وأن الإبداع والتميز داخل المدارس يمثلان ركيزة أساسية لبناء بيئة تعليمية عصرية

البحيرة محافظة البحيرة يوسف الديب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح وشقيقته

حبيب قلب عمتو.. شقيقة محمد صلاح تكشف اسم مولوده الجديد

الذهب

الذهب يُعاود الارتفاع.. قفزة جديدة لعيار 21 في مصر

مشغولات ذهبية

مسار أكثر حذراً.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الخميس

السيارة

أحدهم توفى.. الداخلية تكشف مفاجأة في واقعة مطاردة سيارة لأخرى بالقليوبية

محمد صلاح

«ليل» محمد صلاح .. أبرز صفات ابن الفرعون المصري الجديد

الصلاة

هل تصح الصلاة بقراءة الفاتحة فقط دون سورة بعدها؟.. رد الفقهاء

الدولار

عقب صعوده.. أقل سعر لصرف الدولار اليوم الخميس في البنوك

تنسيق الجامعات 2026

موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026 للثانوية العامة

ترشيحاتنا

المؤتمر الثاني عشر للتاريخ الكنسي

من البطاركة إلى القديسين .. مؤتمر التاريخ الكنسي يرصد ملامح القرن العاشر

آباء الكنيسة الأرثوذكسية

الأنبا مقار يترأس اجتماع مجمع كهنة إيبارشية الشرقية والعاشر من رمضان

حملة احنا مصر

«احنا مصر».. السياحة تطلق النسخة الثانية من حملة إبراز العادات والقيم الأصيلة للشعب

بالصور

هالة فاخر تدخل المستشفى.. مش قادرة تتنفس | تفاصيل حالتها الصحية

هالة فاخر
هالة فاخر
هالة فاخر

تقترب من 20 مليونا.. سعر إطلالة بوسي في عيد ميلادها يثير الجدل

بوسي
بوسي
بوسي

أبو البنات جاب ولد.. أسرار وصور من حياة محمد صلاح العائلية |شاهد

محمد صلاح
محمد صلاح
محمد صلاح

طلاق ابنة نجلاء فتحي سبب موتها.. هل يسبب الحزن الوفاة؟

ابنة نجلاء فتحي
ابنة نجلاء فتحي
ابنة نجلاء فتحي

فيديو

صورة أرشيفية

رصاص الانتقام.. حبس المتهمين بإطلاق النار على منزل في سوهاج للتحقيقات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

سيد عبد الفتاح

سيد عبد الفتاح يكتب: مصر والصين شراكة تعيد ترتيب أوراق المنطقة

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: غضب المناخ وصمت وترقب العالم دون حراك

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك الرحيم

المزيد