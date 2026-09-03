السفير علي الحنفي: الصين تنظر لمصر بشكل مختلف لاهتمامها بالحفاظ علي الاستقرار

أكد نائب رئيس جمعية الصداقة المصرية الصينية السفير علي الحنفي أن زيارة الرئيس شي جينبينج لمصر أظهرت أن الصين أصبحت تنظر لمصر بشكل مختلف في ضوء اهتمام الدولة المصرية بالحفاظ على الاستقرار ورفضها الزج بها في صراعات وأزمات في المنطقة والدليل علي ذلك تدفق الاستثمارات الأجنبية وزيادة عدد السائحين.

وأضاف الحنفي - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم / الخميس/ - أن الصين تقدر الإنجازات التي حققتها مصر على مدار 12 عاما الماضية عقب التوقيع اتفاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، مما يؤكد على قدرات مصر علي تحقيق التنمية وتنفيذ مشروعات البنية التحتية الجاذبة للاستثمارات الأجنبية .

وأفاد بأن زيارة الرئيس شي جينبينج وضعت خريطة الطريق للعلاقات بين مصر والصين والتي تتضمن أولويات التعاون التي وضعتها الحكومة المصرية من بينها توطين الصناعة وجذب المزيد من الشركات الصينية للاستثمار في مصر خلال الفترة المقبلة .. لافتا إلى أن الزيارة أسفرت عن التوقيع على 27 اتفاقية ومذكرة تفاهم.

ووصف زيارة الرئيس الصيني لمصر بأنها تاريخية بكل المقاييس في ضوء البيان المشترك الصادر عقب القمة والذي كان مجملا وشاملا لكافة نواحي العلاقات الثنائية والقضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، مشيرا إلي الزيارة شهدت استحداث مراسم احتفالية بمناسبة ذكرى مرور 70 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية من خلال نشر مقال لكل من الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس شي جينبينج في الصحف المصرية وكذلك تبادل التهاني بين الزعيمين المصري والصيني ورئيسي وزراء ووزيري خارجية كلا البلدين في مايو الماضي .