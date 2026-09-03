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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

وفاة والد المنتج محمد عباس الجندي

نعي النقابة
نعي النقابة
أحمد البهى

نعت نقابة المهن السينمائية، والد المنتج الفني محمد عباس الجندي، بعد رحيله خلال الساعات الماضية. 

وقال نص البيان: نقابة المهن السينمائية تنعي والد الزميل المنتج الفني/ محمد عباس الجندي: بسم الله الرحمن الرحيم ((يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي))
صدق الله العظيم. 

وأضاف البيان: ينعي نقيب السينمائيين والسادة أعضاء مجلس إدارة نقابة_المهن_السينمائية والد الزميل المنتج الفني/ محمد عباس الجندي، نشاطركم الأحزان في وفاة المغفور له بإذن الله وبكل الحزن والأسى ندعو له بالرحمة والمغفرة وللأسرة بالصبر والسلوان.

واوضح البيان أن الجنازة : اليوم الخميس الموافق 3 / 9 / 2026  بعد صلاة المغرب بمقابر العائلة - ايتاي البارود - البحيرة. 

 

محمد عباس محمد عباس الجندي المنتج محمد عباس

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