وفاة والد المنتج محمد عباس الجندي

نعت نقابة المهن السينمائية، والد المنتج الفني محمد عباس الجندي، بعد رحيله خلال الساعات الماضية.

وقال نص البيان: نقابة المهن السينمائية تنعي والد الزميل المنتج الفني/ محمد عباس الجندي: بسم الله الرحمن الرحيم ((يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي))

صدق الله العظيم.

وأضاف البيان: ينعي نقيب السينمائيين والسادة أعضاء مجلس إدارة نقابة_المهن_السينمائية والد الزميل المنتج الفني/ محمد عباس الجندي، نشاطركم الأحزان في وفاة المغفور له بإذن الله وبكل الحزن والأسى ندعو له بالرحمة والمغفرة وللأسرة بالصبر والسلوان.

واوضح البيان أن الجنازة : اليوم الخميس الموافق 3 / 9 / 2026 بعد صلاة المغرب بمقابر العائلة - ايتاي البارود - البحيرة.



