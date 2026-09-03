الدكتور سويلم يبحث مع وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية تعزيز الشراكة لدعم الأمن المائي في أفريقيا

التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري ورئيس المجلس الحاكم لمرفق المياه الأفريقي (AWF)، بريم العبالي رادوفان، الوزيرة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، وبحضور السفير/ محمد البدري، سفير جمهورية مصر العربية لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، و متشيرا يوهانس شيروا، مدير إدارة تطوير المياه والصرف الصحي بالبنك الأفريقي للتنمية، وعدد من مسؤولي مرفق المياه الأفريقي والبنك، لبحث سبل تعزيز الشراكة بين ألمانيا ومرفق المياه الأفريقي ودعم مشروعات الأمن المائي والتنمية المستدامة في القارة الأفريقية.

وأكد الدكتور سويلم، بصفته رئيس المجلس الحاكم لمرفق المياه الأفريقي، أهمية توسيع شبكة الشراكات الدولية للمرفق وبناء شراكة استراتيجية طويلة الأجل مع ألمانيا، في ضوء دورها المهم كشريك تنموي في أفريقيا، ومساهمتها في البنك الأفريقي للتنمية وصندوق التنمية الأفريقي، إلى جانب الخبرات والقدرات التي تمتلكها المؤسسات الألمانية، وعلى رأسها بنك التنمية الألماني (KfW) والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ).

وأوضح الدكتور سويلم أن مرفق المياه الأفريقي يمثل آلية قارية تقودها أفريقيا، وتعمل على سد الفجوة بين احتياجات الدول والمجتمعات الأفريقية والحلول والمشروعات القابلة للتنفيذ على أرض الواقع، من خلال دعم إعداد دراسات الجدوى والتصميمات الفنية والتقييمات البيئية والمالية وغيرها من الأعمال التحضيرية اللازمة لتحويل الاحتياجات المائية إلى مشروعات عالية الجودة وجاهزة للتمويل والاستثمار.

وأشار الدكتور سويلم إلى أن استراتيجية مرفق المياه الأفريقي للفترة ٢٠٢٦–٢٠٣٠ تعزز دور المرفق كمنصة قارية رائدة لإعداد المشروعات المائية وحشد الاستثمارات، وتتسق مع رؤية وسياسة أفريقيا للمياه ٢٠٦٣، بما يسهم في ترجمة أولويات الدول الأفريقية في مجالات المياه والصرف الصحي والتكيف مع تغير المناخ والأمن الغذائي والطاقة إلى مشروعات واستثمارات ملموسة تخدم المجتمعات الأفريقية.

وأكد وجود توافق واضح بين استراتيجية المرفق والتوجهات الجديدة لسياسة التنمية الألمانية، خاصة فيما يتعلق بالتركيز على أفريقيا، والأمن المائي، والشراكات الاستراتيجية، وحشد الاستثمارات، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وهو ما يوفر أساسًا قويًا لتطوير تعاون مؤسسي ومالي أكثر فاعلية بين الجانبين.

وأكد الدكتور سويلم أن تأمين دعم ألماني لمرفق المياه الأفريقي يعكس الثقة في دور المرفق، ويمثل خطوة مهمة نحو تطوير شراكة استراتيجية أوسع وأكثر استدامة بين المرفق وألمانيا خلال المرحلة المقبلة.

ومن جانبها، أعربت السيدة/ ريم العبالي رادوفان عن تطلع الجانب الألماني إلى مواصلة التعاون مع مرفق المياه الأفريقي، والاستفادة من خبرات بنك التنمية الألماني (KfW) والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، والتكنولوجيات والخبرات الألمانية لدعم قطاع المياه في أفريقيا.

وأكد الدكتور سويلم أن هذا التوجه يمثل خطوة مهمة نحو بناء شراكة استراتيجية أوسع بين مرفق المياه الأفريقي وألمانيا، تقوم على الجمع بين قدرة المرفق على تحديد احتياجات الدول الأفريقية وإعداد المشروعات القابلة للتمويل، وبين قدرات المؤسسات الألمانية في التمويل والخبرة الفنية والتكنولوجيا، بما يدعم تنفيذ مشروعات المياه والأمن المائي في القارة.

كما أشار الدكتور سويلم إلى أهمية إشراك القطاع الخاص الألماني ضمن هذه الشراكة، والاستفادة من الخبرات والتكنولوجيات التي تمتلكها الشركات الألمانية في مجالات مياه الشرب والصرف الصحي والمعالجة ورفع كفاءة المرافق، مؤكدًا أن التعاون بين مرفق المياه الأفريقي ووزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية وبنك التنمية الألماني والوكالة الألمانية للتعاون الدولي والقطاع الخاص يمكن أن يقدم نموذجًا متكاملًا لدعم مشروعات المياه بالقارة.

واتفق الجانبان على مواصلة المناقشات على المستوى الفني لتحديد مجالات وآليات التعاون خلال المرحلة المقبلة، ودراسة سبل دعم تنفيذ استراتيجية مرفق المياه الأفريقي ٢٠٢٦–٢٠٣٠، وتعزيز الربط بين المشروعات التي يقوم المرفق بإعدادها وبين التمويل والخبرات والتكنولوجيات الألمانية.

وأكد الدكتور سويلم تطلعه إلى تعزيز الشراكة مع ألمانيا باعتبارها شريكًا مهمًا لمرفق المياه الأفريقي، بما يسهم في حشد المزيد من الموارد والخبرات والاستثمارات، وتحويل أولويات الأمن المائي في أفريقيا إلى مشروعات قابلة للتنفيذ تحقق أثرًا ملموسًا للمواطنين والمجتمعات بالقارة.