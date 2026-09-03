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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الرئيس السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من ولي عهد المملكة العربية السعودية تناول مجمل العلاقات الثنائية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
​كتب محمد عبد المنعم

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي عهد المملكة العربية السعودية ورئيس مجلس الوزراء.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس قدم التهنئة لولي العهد السعودي بمناسبة قرب حلول اليوم الوطني السعودي، معربًا عن تمنياته بدوام الاستقرار والرخاء للمملكة العربية السعودية الشقيقة تحت القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، وهو ما ثمنه الأمير محمد بن سلمان، معربًا عن تقديره لتهنئة السيد الرئيس، ومؤكدًا على الروابط الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين.

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن الاتصال تناول مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أكد الرئيس أهمية مواصلة دفع وتعزيز مختلف جوانب التعاون الثنائي، بما يحقق المصالح المشتركة ويُلبي تطلعات البلدين والشعبين الشقيقين نحو التنمية والرخاء وتحسين الأوضاع في المنطقة.

وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس شدد أيضًا على وحدة المصير بين مصر والسعودية، مؤكدًا أهمية العمل المشترك من أجل التغلب على التحديات التي تواجه المنطقة ودولها، ومشددًا سيادته على أن أمن المملكة العربية السعودية، وسائر الدول العربية، يعد امتدادًا للأمن القومي المصري.

وأضاف المتحدث الرسمي أن ولي العهد السعودي أكد تقديره للتقدم الذي تشهده العلاقات بين مصر والسعودية، مشيدًا بالتنسيق الوثيق القائم بين البلدين لتحقيق السلم والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط وتلبية تطلعات الشعبين الشقيقين نحو التقدم والازدهار، ومؤكدًا أهمية تكثيف التنسيق بين البلدين في مختلف المجالات، بما في ذلك تبادل الزيارات رفيعة المستوى.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول أيضاً عددًا من القضايا الإقليمية والدولية، حيث تم التأكيد على ضرورة خفض التصعيد الإقليمي الراهن حفاظًا على السلم والاستقرار بالمنطقة، وبالنظر لتداعيات التوتر الحالي على أمن الطاقة وسلاسل الإمداد والتجارة الإقليمية والدولية.

الرئيس عبد الفتاح السيسي صاحب السمو الملكي عهد المملكة العربية السعودية مجلس الوزراء

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