نائب يتساءل عن جاهزية تطبيق نظام البكالوريا المصرية قبل بدء الدراسة

تقدم المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، ووكيل لجنة القوى العاملة بالمجلس بسؤال إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن مدى جاهزية الوزارة لتطبيق نظام البكالوريا المصرية، بالتزامن مع قرب بدء العام الدراسي الجديد.

وأوضح منصور أن الدراسة من المقرر أن تبدأ يوم 12 سبتمبر 2026، في الوقت الذي تم منذ ايام قليلة فقط اتاحة مناهج البكالوريا المصرية للطلاب، وكذلك موعد تدريب المعلمين والموجهين على المناهج الجديدة وطريقة تدريسها.

وأشار عضو مجلس النواب الى وجود عدد من النقاط التي تحتاج الى توضيح قبل بدء الدراسة، وعلى رأسها نسبة الحضور المطلوبة من الطلاب في نظام البكالوريا المصرية، وعدد حصص كل مادة داخل الفصل، مؤكدا أن عدم وضوح هذه التفاصيل يمثل عائقا امام عمل الموجهين في تحديد العجز والزيادة في اعداد المعلمين داخل المدارس.

كما طالب منصور بتوضيح تفاصيل المسار الثالث في نظام البكالوريا المصرية، ومن سيقوم بتدريس مواده داخل المدارس، خاصة مع قرب انطلاق الدراسة.

وتساءل وكيل لجنة القوى العاملة بالمجلس ، عن الكليات والتخصصات الجامعية التي ستتاح للطلاب في كل مسار من مسارات البكالوريا المصرية، ومدى وضوح هذه المسارات امام الطلاب واولياء الأمور، حتى يتمكنوا من اتخاذ قراراتهم التعليمية على أساس معلومات واضحة ومحددة.

وأكد منصور أن نجاح تطبيق نظام البكالوريا المصرية يتطلب الانتهاء من جميع الاستعدادات التنظيمية والتعليمية قبل بدء الدراسة، مع توفير المناهج وتدريب المعلمين وتحديد قواعد الحضور والمواد والحصص والمسارات والكليات المتاحة، بما يضمن عدم وقوع الطلاب واولياء الأمور في حالة من الارتباك مع بداية العام الدراسي.