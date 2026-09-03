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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

سؤال برلماني للحكومة بشأن مشكلات توزيع المعلمين الناجحين في مسابقات التعيين

مجلس النواب
مجلس النواب
فريدة محمد

تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بسؤال برلماني إلى كل من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشأن معاناة المعلمين الذين تم تعيينهم من التوزيع في أماكن بعيدة عن محل إقامتهم.

وأكد النائب تلقيه عدداً كبيراً من الشكاوى من المعلمين والمعلمات الجدد، والذين فوجئوا بتوزيعهم على إدارات ومدارس في محافظات ومراكز بعيدة، مما يمثل عبئاً مالياً ونفسياً كبيراً عليهم في ظل ارتفاع تكاليف المواصلات وصعوبة الانتقالات اليومية.

وطالب زين الدين الحكومة بتوضيح المعايير التي تم على أساسها توزيع المعلمين، مشدداً على ضرورة مراعاة مبدأ التوزيع الجغرافي والقرب من محل الإقامة.

كما تساءل النائب عن الإجراءات التي ستتخذها وزارتي التربية والتعليم والتنظيم والإدارة لإعادة النظر في أوامر التكليف، وتقريب المعلمين إلى أماكن سكنهم، متسائلاً في الوقت ذاته عن وجود نية لإطلاق حركة تنقلات عاجلة قبل بدء العام الدراسي الجديد.

وأشار محمد زين الدين، إلى أن استقرار المعلم في مكان قريب من إقامته ينعكس بشكل مباشر على جودة العملية التعليمية ويحقق الهدف من المسابقة في سد العجز بالشكل الأمثل.

سؤال برلماني المعلمين وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الشكاوى المواصلات

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