قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وفاة الفنانة العالمية كارلا جيفري
بعد الهجمات الإيرانية على أراضيها.. الكويت تهدد: أمن المنطقة في خطر
جلا هشام تثير التكهنات حول ارتباطها بإياد الموجي.. ما القصة؟
نائب: إقامة المشروعات الاستثمارية يساهم في زيادة مصادر العملة الأجنبية
أسبانيا تستدعي السفير المغربي لديها بسبب «سبتة» و«مليلية»
وصية مؤثرة من شهيد فلسطيني.. عمر النعسان طلب أن يُلف جثمانه بعلمي مصر وفلسطين
في واقعة غير مسبوقة.. محكمة حوثية تحاكم مواطنين بسبب رصف طريق
انطلاق فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الدولي الحادي عشر لدار الإفتاء المصرية
6 غيابات في الزمالك أمام بطل جيبوتي بموقعة دوري أبطال أفريقيا
أسعار الدواجن تقفز 7 جنيهات.. ماذا يحدث في الأسواق؟
أبو البنات جاب ولد.. أسرار وصور من حياة محمد صلاح العائلية |شاهد
مصر تكسر رقمها التاريخي في المتوسط.. وتقفز بين الخمسة العظماء في تارانتو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نائب: إقامة المشروعات الاستثمارية يساهم في زيادة مصادر العملة الأجنبية

إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب
إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب
معتز الخصوصي

أشاد إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بتصريحات وزير الاستثمار بشأن أن بطاريات الليثيوم ومركبات الطاقة الجديدة رهان مصر لتعميق التصنيع المحلي.

وقال عبد النظير، لـ"صدى البلد"، إن إقامة المشروعات الاستثمارية، على غرار مشروع رأس الحكمة، يسهم في زيادة مصادر العملة الأجنبية.

وكان قد شهد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين إحدى الشركات المصرية وشركة صينية، لبحث فرص التعاون والاستثمار في تصنيع البطاريات وحلول تخزين الطاقة في مصر، بما يشمل دراسة إنتاج بطاريات الرصاص الحمضية المستخدمة في السيارات، وبطاريات الليثيوم المخصصة لمركبات الطاقة الجديدة.

جاء ذلك بحضور مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأحمد جمال، نائب رئيس الهيئة، و وليد أنور، نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والدكتور عبد العزيز الشريف، رئيس التمثيل التجاري المصري.

وأكد الدكتور محمد فريد صالح أن بطاريات الليثيوم ومكونات مركبات الطاقة الجديدة تمثل أحد القطاعات الواعدة ضمن استراتيجية الدولة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة، مشيرا إلى أن التعاون المقترح مع «Tianneng» يتيح الاستفادة من خبراتها وتكنولوجياتها المتقدمة ودعم توطين الصناعات المغذية لمركبات الطاقة الجديدة.

مقومات تنافسية

وأوضح الوزير أن مصر تمتلك مقومات تنافسية قوية لاستقبال هذه النوعية من المشروعات، تشمل موقعها الجغرافي المتميز والبنية الأساسية وشبكات النقل واللوجستيات، إلى جانب المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمناطق الصناعية، بما يدعم تلبية احتياجات السوق المحلية والتوسع في التصدير.

وأكد استعداد الحكومة لتقديم مختلف أوجه الدعم خلال مرحلة دراسة المشروع، بما في ذلك توفير بدائل للمواقع الصناعية المناسبة والعمل على تسريع إجراءات تخصيص وتجهيز الأراضي فور الاستقرار على الموقع النهائي.

وتعد الشركة الصينية من الشركات الرائدة عالميا في صناعة البطاريات، وتحتل المرتبة الأولى في الصين في إنتاج بطاريات الرصاص الحمضية، إلى جانب امتلاكها خبرات واسعة في تكنولوجيات بطاريات الليثيوم وغيرها من تقنيات البطاريات المتقدمة. 

وتعمل الشركة الصينية في صناعة البطاريات منذ نحو 40 عاما، وتشمل أنشطتها بطاريات السيارات وبطاريات محركات ومعدات الحركة، وإعادة تدوير البطاريات، وحلول تخزين الطاقة، كما تمتلك تكنولوجيات متعددة تشمل بطاريات الرصاص والليثيوم والصوديوم وبطاريات الحالة الصلبة.

وزير الاستثمار بطاريات الليثيوم مركبات الطاقة الجديدة تعميق التصنيع المحلي مذكرة تفاهم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح وزوجته

بعد مكة وكيان.. محمد صلاح يُرزق بمولود ذكر جديد

محمد صلاح وشقيقته

حبيب قلب عمتو.. شقيقة محمد صلاح تكشف اسم مولوده الجديد

اسرة محمد صلاح

حلمه اتحقق.. ماذا قال محمد صلاح عن مكة وكيان قبل أن يُرزق بولد؟

الذهب

الذهب يُعاود الارتفاع.. قفزة جديدة لعيار 21 في مصر

ذهب

ارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم.. كم وصل عيار 21؟

مشغولات ذهبية

مسار أكثر حذراً.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الخميس

السيارة

أحدهم توفى.. الداخلية تكشف مفاجأة في واقعة مطاردة سيارة لأخرى بالقليوبية

محمد صلاح

«ليل» محمد صلاح .. أبرز صفات ابن الفرعون المصري الجديد

بالصور

تقترب من 20 مليونا.. سعر إطلالة بوسي في عيد ميلادها يثير الجدل

بوسي
بوسي
بوسي

أبو البنات جاب ولد.. أسرار وصور من حياة محمد صلاح العائلية |شاهد

محمد صلاح
محمد صلاح
محمد صلاح

طلاق ابنة نجلاء فتحي سبب موتها.. هل يسبب الحزن الوفاة؟

ابنة نجلاء فتحي
ابنة نجلاء فتحي
ابنة نجلاء فتحي

بـ19 مليون جنيه.. سعر إطلالة بوسي في عيد ميلادها يثير الجدل بالسوشيال ميديا

بوسي
بوسي
بوسي

فيديو

صورة أرشيفية

رصاص الانتقام.. حبس المتهمين بإطلاق النار على منزل في سوهاج للتحقيقات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: غضب المناخ وصمت وترقب العالم دون حراك

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك الرحيم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الدراما التي تشبهنا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: استهلاك الصدمات وموت المشاعر

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: حرب استنزاف أمريكية إيرانية يدفع الخليج فواتيرها

المزيد