تعاون مصري إيطالي لتأهيل العمالة وفقا لاحتياجات السوق الإيطالي

استقبل حسن رداد، وزير العمل، بمكتبه بالعاصمة الجديدة، مارينا إلفيرا كالديروني، وزيرة العمل والسياسات الاجتماعية الإيطالية، والوفد المرافق لها، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات العمل والتشغيل والتدريب المهني والتأمينات الاجتماعية، وفتح آفاق جديدة أمام العمالة المصرية في سوق العمل الإيطالي.

وفي مستهل اللقاء، رحب وزير العمل بالوزيرة الإيطالية والوفد المرافق لها، معربًا عن تقديره للعلاقات التاريخية والشراكة الاستراتيجية التي تجمع مصر وإيطاليا، ومشيرًا إلى أن انعقاد اللقاء في العاصمة الجديدة يمثل مناسبة مهمة للتأكيد على ما تتمتع به العمالة المصرية من مهارة وكفاءة، حيث تُعد العاصمة الجديدة خير شاهد على ما قدمه العمال المصريون من جهد وخبرة في مختلف مجالات البناء والتشييد والأعمال الهندسية والفنية.

وأكد رداد حرص وزارة العمل على البناء على هذه الخبرات والكفاءات، من خلال إعداد وتأهيل العمالة المصرية وفقًا لاحتياجات ومواصفات سوق العمل الإيطالي، بما يفتح مسارات نظامية وآمنة أمام الكوادر المصرية المدربة للعمل في إيطاليا، ويحقق المصالح المشتركة للبلدين.

ومن جانبها، أعربت وزيرة العمل والسياسات الاجتماعية الإيطالية عن سعادتها بوجودها في العاصمة الجديدة، مؤكدة أن العمالة المصرية تحظى بتقدير الجانب الإيطالي، لما تتمتع به من كفاءة وتميز، ومشيدة بما لمسته من جهود مصرية في مجال التدريب المهني، خاصة من خلال التعاون مع معهد السالزيان "دون بوسكو" الإيطالي في القاهرة والإسكندرية.

وأكدت كالديروني رغبة الجانب الإيطالي في استقبال المزيد من العمالة المصرية، لاسيما الكوادر المدربة والمؤهلة وفقًا لاحتياجات سوق العمل الإيطالي، مشيرة إلى أن التدريب المهني يمثل بوابة أساسية للوصول إلى سوق العمل الإيطالي، وأن تأهيل العمالة وفق الاحتياجات الفعلية للسوق يسهم في تحقيق نجاح واستدامة أكبر لمسارات انتقال العمالة بين البلدين.

وشهد اللقاء توافقًا حول أهمية الإسراع في استكمال الصياغات النهائية لمشروع مذكرة التفاهم بين وزارة العمل المصرية ووزارة العمل والسياسات الاجتماعية الإيطالية، بما يسهم في تنظيم وتسهيل إجراءات دخول وتشغيل المواطنين المصريين في سوق العمل الإيطالي، وفتح مسارات قانونية وآمنة أمام الكوادر المصرية المؤهلة..

كما بحث الجانبان تعزيز التعاون في مجال التدريب المهني والتأهيل المهاري، من خلال برامج متخصصة تشمل المهارات الفنية واللغوية والثقافية، بما يتوافق مع احتياجات أصحاب الأعمال في إيطاليا، ويعزز قدرة العمالة المصرية على الاندماج والنجاح في بيئة العمل الإيطالية..

وفي هذا الإطار، استعرض الوزير جهود وزارة العمل في التعاون مع معهد السالزيان "دون بوسكو" الإيطالي بالقاهرة والإسكندرية، لتأهيل الشباب والعمالة الراغبة في العمل بإيطاليا، من خلال برامج ودورات مهنية ولغوية وثقافية، مؤكدًا أهمية توسيع هذا التعاون خلال المرحلة المقبلة بما يرفع أعداد المستفيدين ويعزز فرص العمل أمام الكوادر المصرية المدربة.

واقترح وزير العمل بحث إقامة توأمة بين أحد مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل ومركز تدريب مماثل في إيطاليا، بما يتيح تبادل الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات في مجالات التدريب والتأهيل المهني، وتطوير المناهج والبرامج التدريبية بما يتلاءم مع متطلبات سوق العمل، وبما يمثل خطوة عملية نحو إعداد كوادر مصرية مؤهلة للعمل في السوق الإيطالي.

كما تناول اللقاء دراسة مقترح الاتفاقية الثنائية بين حكومتي البلدين في مجال التأمينات الاجتماعية، بالتعاون مع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، بما يسهم في تعزيز الحماية التأمينية للمواطنين المصريين العاملين أو الذين سبق لهم العمل في إيطاليا، ومعالجة التحديات المتعلقة بحقوقهم التأمينية.

وأكد الجانبان أهمية أن يمتد التعاون بين البلدين ليشمل مختلف المسارات المرتبطة بالعمل، بدءًا من تحديد احتياجات سوق العمل الإيطالي، مرورًا بالتدريب والتأهيل، ووصولًا إلى التشغيل بصورة نظامية وآمنة، بما يدعم جهود البلدين في مواجهة الهجرة غير الشرعية، من خلال توفير بدائل قانونية ومستدامة أمام الشباب.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على استمرار التنسيق والتواصل بين فرق العمل الفنية بالوزارتين، لدفع الملفات المشتركة قدمًا، واستكمال الإجراءات اللازمة بشأن تنفيذ ما جرى الاتفاق عليه من برامج للتعاون في التدريب المهني، بما يترجم التفاهمات المصرية الإيطالية إلى خطوات عملية تفتح مزيدًا من الفرص أمام الكوادر المصرية المدربة في سوق العمل الإيطالي وتعزز الشراكة بين البلدين...