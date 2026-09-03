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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أول مواجهة تاريخية مع بطل جيبوتي .. الزمالك يبدأ مشواره الأفريقي أمام إيه إس بورت

الزمالك
الزمالك
منتصر الرفاعي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض أولى مبارياته في الدور التمهيدي الأول من بطولة دوري أبطال إفريقيا عندما يلتقي مع فريق إيه إس بورت بطل جيبوتي بحثا عن تحقيق بداية قوية في مشواره القاري وحسم التأهل إلى الدور التالي.

وتحظى مواجهة إيه إس بورت بأهمية خاصة كونها تمثل المباراة الأولى تاريخيًا بين الزمالك والفريق الجيبوتي، في الوقت الذي يمتلك فيه الفارس الأبيض سابقة مواجهات أمام الأندية الجيبوتية في البطولات الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك وإيه إس بورت

يستضيف الزمالك نظيره إيه إس بورت في ذهاب الدور التمهيدي الأول لدوري أبطال إفريقيا في تمام الساعة الثامنة مساء غد الجمعة 4 سبتمبر، على استاد القاهرة الدولي.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الفريقين في تمام الساعة الثامنة مساء السبت 12 سبتمبر على استاد القاهرة الدولي أيضا وفقا للموعد المحدد للمباراة.

الزمالك أمام أندية جيبوتي

وسبق لنادي الزمالك مواجهة فريق جيبوتي واحد فقط في البطولات الأفريقية وهو أرتا سولار وذلك في دور الـ32 من بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية موسم 2023-2024.

وخسر الزمالك مباراة الذهاب أمام أرتا سولار بنتيجة 2-0 في اللقاء الذي أقيم خارج مصر قبل أن يقدم الفريق الأبيض واحدة من أبرز "الريمونتادات" في تاريخه القاري خلال مباراة الإياب على استاد القاهرة الدولي.

ونجح الزمالك في قلب تأخره بعدما حقق الفوز بنتيجة 4-1 ليحسم بطاقة التأهل إلى الدور التالي بعد تفوقه في مجموع المباراتين بنتيجة 4-3.

بداية جديدة للزمالك في دوري الأبطال

ويأمل الزمالك في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية أمام إيه إس بورت قبل خوض مواجهة الإياب، وحسم تأهله إلى الدور المقبل من البطولة.

ويسعى الفارس الأبيض إلى تقديم بداية قوية في دوري أبطال إفريقيا خاصة مع تطلعات الفريق للمنافسة بقوة على اللقب القاري والعودة إلى منصات التتويج الأفريقية.

دوري أبطال إفريقيا الزمالك إيه إس بورت أرتا سولار موعد مباراة الزمالك وإيه إس بورت

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