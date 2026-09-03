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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد 67 عاما.. مصر تعادل رقم بيروت التاريخي بـ23 ميدالية ذهبية في ألعاب البحر المتوسط

انجاز مصري في البحر المتوسط
انجاز مصري في البحر المتوسط
عبدالله هشام

اختتمت البعثة المصرية مشاركتها في منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط " تارانتو 2026 "التي استضافتها مدينة تارانتو الإيطالية بتحقيق إنجاز تاريخي جديد للرياضة المصرية بعدما حصدت 58 ميدالية متنوعة، بواقع 23 ميدالية ذهبية و16 ميدالية فضية و19 ميدالية برونزية.

أكد جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة أن  ما حققته البعثة المصرية  في دورة العاب البحر المتوسط تارانتو 2026  يعد إنجاز تاريخي  يعكس التطور الذي تشهده الرياضة المصرية بعدما  تحققت هذه النتائج رغم المشاركة بعدد أقل من المشاركين مقارنة بالدورات  السابقة.

وقال الوزير: النتائج التي حققها أبطال مصر تؤكد ان الرياضة المصرية تسير علي الطريق الصحيح كما أنها  تمثل  خطوة مهمة في طريق الإعداد للاستحقاقات المقبلة والتي تأتي علي رأسها  أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

ونوه وزير الشباب والرياضة  أن ما تحقق في تارانتو هو نتاج التعاون والتنسيق بين الوزارة واللجنة الأولمبية المصرية والاتحادات الرياضية إلى جانب جهود اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية .

وسجلت البعثة المصرية خلال مشاركتها في الدورة رقم تاريخي على مستوى عدد الميداليات الذهبية بعدما وصلت إلى 23 ميدالية ذهبية، وهو الرقم الذي سبق لمصر تحقيقه في دورة ألعاب البحر المتوسط التي أقيمت في بيروت عام 1959
وتعد حصيلة 58 ميدالية التي حققتها مصر في تارانتو 2026 رابع أفضل حصيلة مصرية من الميداليات في تاريخ مشاركاتها بدورات ألعاب البحر المتوسط، بيروت 1959: 74 ميدالية ، مرسين 2013: 67 ميدالية الإسكندرية 1951: 65 ميدالية.
تارانتو 2026: 58 ميدالية.

وخاضت البعثة المصرية منافساتها في 23 لعبة رياضية خلال الدورة، والذي يشير الي اتساع قاعدة المشاركة وتنوع الميداليات المصرية.

وشملت قائمة الألعاب: القوس والسهم، ألعاب القوى، الريشة الطائرة، كرة السلة 3×3، الملاكمة، الكانوي والكياك، الفروسية، السلاح، الألعاب المائية والسباحة، الجمباز، كرة اليد، الجودو، الكاراتيه، البادل، التجديف، الشراع، الرماية، تنس الطاولة، الكرة الطائرة، رفع الأثقال، المصارعة، سباحة الزعانف، والانزلاق للهواة.

وتأتي النتائج التي حققتها البعثة المصرية في تارانتو 2026 لتؤكد  علي أهمية إعداد الأبطال والمنتخبات المصرية واكتشاف العناصر الواعدة ودعمها وتقييم مستويات اللاعبين قبل الاستحقاقات الكبرى المقبلة وفي مقدمتها دورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028.

دورة ألعاب البحر المتوسط جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة تارانتو 2026

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