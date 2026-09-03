إيران تعلن مقـ.تل 3 من طياريها في هجوم أمريكي على البلاد

أفادت وكالة أنباء "تسنيم"، التابعة للحرس الثوري، بمقتل ثلاثة طيارين من الجيش الإيراني في الهجوم الأمريكي قبل يومين .

وأعلنت الوكالة أسماء الطيارين الثلاثة، وهم مجتبى باقري وحامد أوكاتي، من طياري القوة البحرية في الجيش، وحسين مهدويان.

وفي وقت سابق ، أعلن الجيش الإيراني استهداف مواقع تابعة للجيش الأمريكي في قاعدة أحمد الجابر في الكويت بالصواريخ والطائرات المسيّرة الانتحارية.

وبحسب البيان الصادر عن الجيش الإيراني ، فقد شملت هذه المواقع منظومات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية ومستودعات المعدات وحظائر الطائرات المقاتلة التابعة للجيش الأمريكي.



وذكر الجيش الإيراني : وجاءت هذه الاستهدافات انتقاماً لدماء أبناء الشعب الأبرياء الطاهرة ورجال القوات المسلحة البواسل.

كما أدت هذه الهجمات إلى إلحاق أضرار وخسائر بمنظومات الاتصالات وحظائر الطائرات المقاتلة الأمريكية بحسب البيان الإيراني .



وأضاف البيان : استهدفنا كذلك مواقع تمركز القوات ومنظومات الرادار التابعة للجيش الأمريكي في قاعدة المنهاد في الإمارات لهجوم بالصواريخ والطائرات المسيّرة.



وأشار الجيش الإيراني إلى ان قاعدة أحمد الجابر تؤدي دوراً محورياً في الإمداد والدعم اللوجستي للجيش الأمريكي في غرب آسيا.