بشرى لعشاق Vivo.. تغييرات جذرية وتحديثات بصرية ثورية |إليك التفاصيل

أُعلن رسمياً عن موعد إطلاق نظام التشغيل المرتقب OriginOS 7 في 16 سبتمبر، ومن المتوقع أن تكشف الشركة خلال الحدث عن خريطة الطريق الرسمية لتوفير التحديث، وعرض أبرز الميزات والترقيات الجديدة وكانت Vivo قد مهدت لهذا الحدث بسلسلة من الإعلانات التشويقية والتي تسلط الضوء على العديد من التغييرات الجذرية والتحديثات البصرية كبرى والتي سيشهدها تصميم الواجهة الجديدة.

نظام التشغيل OriginOS 7 من Vivo



من جانبها تستعد شركة فيفو للكشف رسمياً عن تحديث OriginOS 7 المبنية على نظام أندرويد 17، وذلك خلال مؤتمرها السنوي للمطورين في الصين يوم 16 سبتمبر.

ولن يقتصر الحدث على الهواتف الذكية؛ بل في المقابل ستعلن الشركة أيضاً عن نظام BlueOS 4 الجديد كلياً، والمطور خصيصاً لإدارة الأجهزة القابلة للارتداء، وتقنيات إنترنت الأشياء (IoT)، وأجهزة المنزل الذكي.

وتكشف الإعلانات التشويقية والتي أطلقتها فيفو مؤخراً عن العديد من التحولات التصميمية البصرية ثورية في OriginOS 7 ترتكز على ثلاثة عناصر رئيسية:

تأثيرات إضاءة متطورة

رسوم متحركة بالغة السلاسة

مفهوم "جماليات الضوء والظل" وهو لغة تصميم تعتمد على المواد الزجاجية الشفافة (Liquid Glass UI)،

لإضفاء مزيد من الحيوية على واجهة المستخدم، يُضيف نظام OriginOS 7 الآن تأثير تموج عند الضغط على أي زر، بينما يُغيّر السحب عبر الشاشة الإضاءة والظلال على طول المسار. كما حصلت شاشة القفل على ميزة "السمات السائلة" التي تُحرّك خلفية شاشة القفل عند إمالة الجهاز أو هزّه. بالإضافة إلى ذلك، يتوفر سمة "البطاقات الفلاشية" الجديدة التي تُحوّل الصور أو الشخصيات أو الأماكن إلى بطاقات على شاشة القفل.