هل هاتفك فيها؟ قائمة هواتف Vivo و iQOO التي ستحصل على OriginOS 7 الجديد

تستعد شركة فيفو لإطلاق تحديث OriginOS 7 مع العديد من الترقيات الرئيسية والميزات الجديدة، بالإضافة إلى تحسينات شاملة في مختلف المجالات. وقد بدأ برنامج النسخة التجريبية بالفعل لبعض الأجهزة، ومن المتوقع إطلاق النسخة المستقرة خلال أسابيع قليلة.

مع اقتراب موعد الإصدار الرسمي، قد تتساءل عما إذا كان جهازك من Vivo أو iQOO مؤهلاً للتحديث، ومتى سيتم طرحه، وما هي الميزات الجديدة التي يمكن توقعها من OriginOS 7.

تحديث OriginOS 7: قائمة الأجهزة المتوافقة



تحديث OriginOS 7: قائمة الأجهزة المتوافقة



هواتف فيفو مؤهلة لتحديث OriginOS 7



سلسلة Vivo X

فيفو إكس فولد 6

فيفو إكس فولد 5

فيفو إكس فولد 3 برو

فيفو X300

فيفو X300 برو

فيفو X300 ألترا

فيفو X300 FE

فيفو X200

فيفو X200 برو

فيفو X200 FE

فيفو X200T

فيفو X100

فيفو إكس 100 برو



سلسلة Vivo V

فيفو V70

فيفو V70 لايت

فيفو V70 FE

فيفو V70 إيليت

فيفو V60

فيفو V60e

فيفو V60 لايت

فيفو V60 لايت 4G

فيفو V50

فيفو V50e

فيفو V50 لايت

فيفو V50 لايت 4G

فيفو V40

فيفو V40 برو



سلسلة Vivo T

فيفو تي 5

فيفو تي 5 برو

هاتف Vivo T5 Lite

Vivo T5x

Vivo T5e

فيفو تي 4

فيفو تي 4 برو

فيفو تي 4 ألترا

فيفو تي 4 لايت

Vivo T4x

Vivo T4R



سلسلة Vivo S

فيفو إس 2

مباشر ومسلسلات

فيفو Y600

فيفو Y600 تيربو

فيفو Y500

فيفو Y500 برو

Vivo Y500s

فيفو Y500i

فيفو Y400

فيفو Y400 4G

فيفو Y400 برو

فيفو Y400 برو+

فيفو Y300 GT

فيفو Y300t

فيفو Y300i

فيفو Y60

فيفو واي 51 برو

فيفو Y31d 4G





سلسلة iQOO الرائدة

آي كيو أو 15

آي كيو أو أو 15 ألترا

آي كيو أو أو 15 آر

آي كيو أو 13

آي كيو أو 12

آي كيو أو 12 برو



سلسلة iQOO Z

آي كيو أو زد 11

iQOO Z11 لايت

آي كيو أو زد 11 إكس

iQOO Z11i

آي كيو أو زد 10

iQOO Z10x

هاتف iQOO Z10R

هاتف iQOO Z10 لايت



سلسلة iQOO Neo

آي كيو أو نيو 10

آي كيو أو نيو 10 آر

آي كيو أو نيو 9 برو



متى سيتم طرح تحديث OriginOS 7؟



لم تعلن شركة Vivo بعد عن تاريخ إصدار OriginOS 7، ولكن يبدو أن الأمور تسير بوتيرة أسرع من OriginOS 6 العام الماضي. فقد أعلنت الشركة عن برنامج OriginOS 7 التجريبي في الصين قبل أسبوعين على الأقل، ونتيجة لذلك، تم إصدار النسخة التجريبية في وقت أبكر.

في العام الماضي، أُعلن عن النسخة التجريبية العالمية لنظام OriginOS 6 في 29 سبتمبر، بينما بدأ طرح النسخة المستقرة في أوائل نوفمبر. هذا العام، تتخذ شركة Vivo خطوات أسرع، لذا نتوقع الإعلان عن النسخة التجريبية العالمية لنظام OriginOS 7 في أوائل سبتمبر أو قبل ذلك بقليل.