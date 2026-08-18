هل هاتفك فيها؟ قائمة هواتف Vivo و iQOO التي ستحصل على OriginOS 7 الجديد

تستعد شركة فيفو لإطلاق تحديث OriginOS 7 مع العديد من الترقيات الرئيسية والميزات الجديدة، بالإضافة إلى تحسينات شاملة في مختلف المجالات. وقد بدأ برنامج النسخة التجريبية بالفعل لبعض الأجهزة، ومن المتوقع إطلاق النسخة المستقرة خلال أسابيع قليلة.
مع اقتراب موعد الإصدار الرسمي، قد تتساءل عما إذا كان جهازك من Vivo أو iQOO مؤهلاً للتحديث، ومتى سيتم طرحه، وما هي الميزات الجديدة التي يمكن توقعها من OriginOS 7.
تحديث OriginOS 7: قائمة الأجهزة المتوافقة
هواتف فيفو مؤهلة لتحديث OriginOS 7
سلسلة Vivo X
فيفو إكس فولد 6
فيفو إكس فولد 5
فيفو إكس فولد 3 برو
فيفو X300
فيفو X300 برو
فيفو X300 ألترا
فيفو X300 FE
فيفو X200
فيفو X200 برو
فيفو X200 FE
فيفو X200T
فيفو X100
فيفو إكس 100 برو
سلسلة Vivo V
فيفو V70
فيفو V70 لايت
فيفو V70 FE
فيفو V70 إيليت
فيفو V60
فيفو V60e
فيفو V60 لايت
فيفو V60 لايت 4G
فيفو V50
فيفو V50e
فيفو V50 لايت
فيفو V50 لايت 4G
فيفو V40
فيفو V40 برو
سلسلة Vivo T
فيفو تي 5
فيفو تي 5 برو
هاتف Vivo T5 Lite
Vivo T5x
Vivo T5e
فيفو تي 4
فيفو تي 4 برو
فيفو تي 4 ألترا
فيفو تي 4 لايت
Vivo T4x
Vivo T4R
سلسلة Vivo S
فيفو إس 2
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فيفو Y600
فيفو Y600 تيربو
فيفو Y500
فيفو Y500 برو
Vivo Y500s
فيفو Y500i
فيفو Y400
فيفو Y400 4G
فيفو Y400 برو
فيفو Y400 برو+
فيفو Y300 GT
فيفو Y300t
فيفو Y300i
فيفو Y60
فيفو واي 51 برو
فيفو Y31d 4G
سلسلة iQOO الرائدة
آي كيو أو 15
آي كيو أو أو 15 ألترا
آي كيو أو أو 15 آر
آي كيو أو 13
آي كيو أو 12
آي كيو أو 12 برو
سلسلة iQOO Z
آي كيو أو زد 11
iQOO Z11 لايت
آي كيو أو زد 11 إكس
iQOO Z11i
آي كيو أو زد 10
iQOO Z10x
هاتف iQOO Z10R
هاتف iQOO Z10 لايت
سلسلة iQOO Neo
آي كيو أو نيو 10
آي كيو أو نيو 10 آر
آي كيو أو نيو 9 برو
متى سيتم طرح تحديث OriginOS 7؟
لم تعلن شركة Vivo بعد عن تاريخ إصدار OriginOS 7، ولكن يبدو أن الأمور تسير بوتيرة أسرع من OriginOS 6 العام الماضي. فقد أعلنت الشركة عن برنامج OriginOS 7 التجريبي في الصين قبل أسبوعين على الأقل، ونتيجة لذلك، تم إصدار النسخة التجريبية في وقت أبكر.
في العام الماضي، أُعلن عن النسخة التجريبية العالمية لنظام OriginOS 6 في 29 سبتمبر، بينما بدأ طرح النسخة المستقرة في أوائل نوفمبر. هذا العام، تتخذ شركة Vivo خطوات أسرع، لذا نتوقع الإعلان عن النسخة التجريبية العالمية لنظام OriginOS 7 في أوائل سبتمبر أو قبل ذلك بقليل.