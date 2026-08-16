تقارير تكشف مخاوف حصر هاتفي Oppo Find X10 Ultra وVivo X500 Ultra بالصين

كشفت تسريبات تقنية حديثة عن توجه شركتي "أوبو" (Oppo) و"فيفو" (Vivo) نحو تقييد طرح هاتفيهما الرائدين "Oppo Find X10 Ultra" و"Vivo X500 Ultra" داخل السوق الصينية فقط، وعدم إطلاقهما في الأسواق العالمية خلال النصف الأول من عام 2027، وذلك وفقاً لما أورده موقع Gizmochina وموقع Notebookcheck نقلاً عن المسرب التقني كارتيكي سينغ عبر منصة "إكس".

أسباب التراجع عن الإطلاق العالمي لهواتف الفئة العليا

أوضح التقرير أن الدافع الأساسي وراء إعادة النظر في خطط التوزيع الدولي يرجع إلى الارتفاع الكبير في أسعار مكونات وذواكر الوصول العشوائي والتخزين من نوعي "DRAM" و"NAND" خلال عام 2026، مدفوعاً بزيادة الطلب المتسارعة من قطاع الذكاء الاصطناعي.

وأشار المصدر إلى أن الجمع بين تكاليف الذاكرة المرتفعة والمواصفات العتادية الفائقة المخصصة لفئة “ألترا” مثل الكاميرات الرباعية بدقة 200 ميجابكسل ومستشعرات التقريب البصري المزدوجة سيؤدي إلى قفزة سعرية تجعل ثمن الهواتف يتجاوز القدرة الشرائية للمستهلكين في الأسواق العالمية.

تغيير استراتيجية التوزيع مقارنة بالجيل السابق

بيّن المصدر أن هذا القرار يمثل تحولاً ملموساً عن استراتيجية الجيل الحالي، حيث حظي هاتفا "Oppo Find X9 Ultra" و"Vivo X300 Ultra" بطرح تجاري واسع النطاق في الأسواق الدولية خلال العام الجاري.

وأضافت التقارير أنه في حال المضي قدماً في هذه الخطوة عند إطلاق الهاتفين المقرر في النصف الأول من عام 2027 (بين شهري مارس وأبريل)، فإن الشركتين ستعودان إلى سياستهما السابقة بالاقتصار على تلبية الطلب المحلي الصيني، مع التأكيد على أن أياً من الشركتين لم تصدر بياناً رسمياً لتأكيد هذه التغييرات بعد.

إلغاء هاتف شاومي وتحول الشركات نحو طرازات Pro Max

أفاد تقرير موقع Gizmochina بأن التأثيرات السعرية طالت أيضاً شركة "شاومي"، التي قررت إلغاء تطوير هاتف "Xiaomi 18 Ultra" المرتقب والاكتفاء بتقديم تشكيلة ثلاثية تضم هواتف "Xiaomi 18" و"18 Pro" و"18 Pro Max"، مع توقعات بإعادة إحياء طراز "ألترا" عبر هاتف "Xiaomi 19 Ultra" في أواخر عام 2027 أو مطلع عام 2028 بعد استقرار أسعار سلاسل الإمداد.

ويدفع هذا التوجه شركات الهواتف الذكية للتركيز على طرازات "Pro Max" للمنافسة في فئة القمة عالمياً.

موقع سامسونج في المنافسة العالمية لهواتف ألترا

ذكرت المصادر التقنية أن غياب هواتف "ألترا" التابعة لشركات "أوبو" و"فيفو" و"شاومي" عن الأسواق العالمية سيترك هاتف "Galaxy S27 Ultra" القادم من شركة سامسونج في موقع فريد، باعتباره الهاتف الرائد الوحيد الذي يحمل علامة "ألترا" والمتاح للبيع بصورة رسمية خارج الصين، مما يقلص خيارات الشراء المباشرة أمام عشاق الهواتف الفاخرة المخصصة للتصوير المتقدم عالمياً.