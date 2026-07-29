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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

لازم تجرّبها .. ميزات سرّية جديدة في تحديث أوبو الأخير «ColorOS 16»

تحديث ColorOSيجلب ميزات تخصيص جديدة
تحديث ColorOSيجلب ميزات تخصيص جديدة
لمياء الياسين
نتيجة الثانوية العامة 2026

بدأت شركة أوبو بإطلاق تحديث يوليو لنظام ColorOS 16، والذي يُقدّم مزيجًا من ميزات التخصيص، وتحسينات الكاميرا، وتطويرات النظام للهواتف الذكية المدعومة. ويركز التحديث على جعل التفاعلات اليومية أكثر قابلية للتخصيص، مع تحسين تجربة استخدام البرنامج بشكل عام.

تحديث ColorOSيجلب ميزات تخصيص جديدة

 

يعد من أبرز الإضافات في تحديث ColorOS 16 الأخير إمكانية تخصيص تجربة فتح القفل ببصمة الإصبع.

 يُمكن للمستخدمين الآن الاختيار من بين أنماط مختلفة لأيقونات بصمة الإصبع ورسوم متحركة لفتح القفل، مما يسمح لهم بمزج وتنسيق هذه الأنماط وفقًا لتفضيلاتهم. كما يُضيف التحديث دعمًا لمعاينة ملصقات جهات الاتصال، مما يُسهّل عرضها وتخصيصها قبل تعيينها للمكالمات الواردة.
حصل تطبيق الكاميرا الأساسي على فلترين جديدين هما "بريمروز" و"بولد بي آند دبليو". صُمم فلتر "بريمروز" لإضفاء لمسة دافئة على الصور، بينما يوفر فلتر "بولد بي آند دبليو" نمطًا أحادي اللون للتصوير بالأبيض والأسود.. تتوفر هذه الفلاتر مباشرةً ضمن تطبيق الكاميرا الأساسي، مما يمنح المستخدمين خيارات إبداعية أوسع دون الحاجة إلى تطبيقات خارجية.

طرح تحديث ColorOS على مراحل 


يُضيف تحديث يوليو أيضًا رسومًا متحركة أكثر سلاسة عند تشغيل التطبيقات والتنقل بينها عبر شاشة المهام الأخيرة. كما حسّنت أوبو خاصية فتح القفل بالوجه بإضافة دعم لملف تعريف وجه احتياطي، مما يسمح للمستخدمين بتسجيل مظهر ثانوي، وهو أمر مفيد عند ارتداء النظارات أو وضع المكياج. بالإضافة إلى ذلك، يتضمن التحديث تحسينات عامة على النظام، وزيادة في الاستقرار، وتحسينات في الأداء تهدف إلى توفير تجربة استخدام يومية أكثر سلاسة.
يتم طرح تحديث ColorOS على مراحل لهواتف Oppo Find X9 Ultra وFind X9s وFind X9 Pro وFind X9 وReno 15 Pro 5G وReno 15 5G وReno 14 Pro 5G وReno 14 5G. وكما هو الحال مع الإصدارات السابقة، قد يختلف التوفر حسب طراز الجهاز والمنطقة قبل وصوله إلى جميع المستخدمين المؤهلين.

نظام ColorOS 16 شركة أوبو هواتف الذكية تحديث ColorOS 16 فتح القفل هواتف Oppo Find X9 Ultra تحديث ColorOS

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