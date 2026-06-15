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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

هل هاتفك منها.. تحديث ColorOS 16 يصل إلى تلك الهواتف

ColorOS
ColorOS
لمياء الياسين

أعلنت شركة أوبو عن مجموعة جديدة من التحسينات لنظام ColorOS 16 ضمن تحديث تجربة المستخدم لشهر يونيو. ويركز الإصدار الأخير على الميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وبطاقات المعلومات الذكية،، مما يوفر مزيجًا من ترقيات الإنتاجية والترفيه والتخصيص للأجهزة المدعومة.

تحديث ColorOS


تحديث ColorOS بتاريخ 16 يونيو
 

يعد من أبرز الإضافات تجربة مُحسّنة لتقنية الذكاء الاصطناعي السحابية (AI Fluid Cloud). أضافت أوبو دعمًا لتطبيق Kugou Music على شاشة القفل، مما يُتيح للمستخدمين الوصول إلى معلومات التشغيل بسهولة أكبر. كما يتكامل نظام Fluid Cloud مع جداول الحصص الدراسية وتذكيرات المقررات الدراسية المُستندة إلى التقويم، مما يُسهّل على الطلاب والمهنيين متابعة الأنشطة القادمة دون الحاجة إلى فتح تطبيقات متعددة.
تعمل الشركة أيضاً على تعزيز قدرات مساعدها المدعوم بالذكاء الاصطناعي. سيحصل عشاق كرة القدم على ميزات جديدة تركز على المباريات من خلال خدمة Xiaobu Suggestions، بما في ذلك بطاقات مخصصة للمباريات توفر وصولاً سريعاً إلى النتائج ومعلومات المباراة. كما تُقدم Oppo مساعداً لمشاهدة مباريات كرة القدم ضمن منظومة Xiaobu Assistant، مصمماً لتوفير تجربة تفاعلية أكثر أثناء متابعة المباريات مباشرة

ومن الإضافات البارزة الأخرى ميزة "ذاكرة الذكاء الاصطناعي"، التي تُساعد المستخدمين على تنظيم المعلومات والرجوع إليها بكفاءة أكبر. كما حسّنت أوبو ميزة "ذاكرة شياوبو" بدعم استيراد المحتوى من مصادر متعددة، مما يُتيح جمع المعلومات وإدارتها بطريقة أكثر سلاسة. وتُواصل هذه التغييرات جهود أوبو الأوسع نطاقًا نحو دمج الذكاء الاصطناعي في التفاعلات اليومية مع الهواتف الذكية.


إلى جانب ميزات الذكاء الاصطناعي، يُقدّم تحديث يونيو العديد من التحسينات على تجربة المستخدم. يُمكن للمستخدمين الآن الاتصال بسحابة Feiniu الخاصة للتخزين السحابي بسهولة أكبر. كما أضافت أوبو خيارات تخصيص جديدة، تشمل ميزات تصوير تفاعلية مستوحاة من Bubble وأنماط علامات مائية موسمية جديدة للصور.

يتضمن التحديث أيضًا تحسينات تتعلق ببيانات اعتماد المركبات الرقمية وتجربة المستخدم عبر الأجهزة المختلفة. ويبدو أن فريق برمجيات أوبو يركز على جعل نظام ColorOS أكثر ترابطًا بين مختلف الأجهزة والخدمات، مع الحفاظ على سهولة الوصول إلى الأدوات المستخدمة بكثرة من خلال الاقتراحات الذكية والبطاقات السياقية.

خطة طرح تحديث ColorOS 16 لشهر يونيو


يقتصر تحديث ColorOS 16 لشهر يونيو حاليًا على السوق الصينية. وقد أكدت شركة أوبو أنه سيكون متاحًا لمجموعة واسعة من هواتف أوبو وون بلس الذكية وأجهزة التابلت، بما في ذلك سلسلة Find X8، وسلسلة Find X7، وFind N5، وسلسلة Find N3، وسلسلة Reno 14، وسلسلة Reno 13، وسلسلة Reno 12، وسلسلة Reno 11، وسلسلة Reno 10، وسلسلة Reno 9، وسلسلة K13، وسلسلة K12، وسلسلة K11، وسلسلة A5، وسلسلة A3، وسلسلة A2، وسلسلة OnePlus 13، وسلسلة OnePlus 12، وسلسلة OnePlus Ace 5، وسلسلة OnePlus Ace 3، وOnePlus Nord 5، وOnePlus Pad 2، وOnePlus Pad Pro، وغيرها من الأجهزة المتوافقة. سيتم طرح التحديث على مراحل، وسيختلف توفره حسب طراز الجهاز والمنطقة.

شركة أوبو نظام ColorOS 16 الذكاء الاصطناعي الهواتف الذكية سلسلة OnePlus 12 هواتف أوبو سلسلة Reno 13

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