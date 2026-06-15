بطارية 11,000 ميلي أمبير.. مواصفات هاتف HONOR X80 Pro Max المرتقب

تستعد شركة Honor للكشف عن هاتف Honor X80 Pro Max في 22 يونيو إلا أن المفاجأة كانت أن الشركة كشفت، قبل الإعلان الرسمي، عن هاتف Honor X70 Pro Max. إليك أهم مواصفاته

مواصفات وسعر هاتف Honor X70 Pro Max

مواصفات وسعر هاتف Honor X70 Pro Max



يتميز هاتف Honor X70 Pro Max بشاشة AMOLED مقاس 6.79 بوصة بدقة 2640 × 1200 بكسل، وتغطية كاملة لنطاق ألوان DCI-P3، وسطوع يصل إلى 6000 شمعة. كما تدعم الشاشة تقنية PWM لتعتيم الشاشة بتردد 3840 هرتز، بالإضافة إلى العديد من تقنيات راحة العين. ويعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 6 Gen 4 Enhanced Edition، مقترنًا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 8 جيجابايت، وسعة تخزين تصل إلى 512 جيجابايت. ويعمل بنظام التشغيل MagicOS 10.0 المبني على نظام Android 16.

يحتوي الجهاز على كاميرا خلفية بدقة 50 ميجابكسل وفتحة عدسة f/1.8، تدعم خاصية تثبيت الصورة الإلكتروني. أما الكاميرا الأمامية، فهي بدقة 8 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي. ويضم الهاتف بطارية بسعة 8560 مللي أمبير، ويدعم الشحن السريع السلكي بقدرة 90 واط، بالإضافة إلى الشحن العكسي السلكي.

ميزات إضافية

تشمل الميزات الإضافية مكبرات صوت ستيريو، وتقنية الاتصال قريب المدى (NFC)، وجهاز إرسال الأشعة تحت الحمراء، وشبكة Wi-Fi 6، وتقنية Bluetooth 5.2، ودعم شريحتين SIM لشبكات الجيل الخامس (5G)، وماسح بصمة مدمج في الشاشة. كما يتميز الهاتف بتصنيفات IP66 وIP68 وIP69 وIP69K لمقاومة الغبار والماء.

أطلقت Honor هاتف X70 Pro Max بألوان فانتوم بيربل، وسنبرست جولد، وبامبو جرين، وفانتوم نايت بلاك. يبدأ سعر نسخة 8 جيجابايت + 256 جيجابايت من 1999 يوان (حوالي 300 دولار أمريكي)، بينما يبلغ سعر نسخة 8 جيجابايت + 512 جيجابايت 2399 يوان (حوالي 355 دولار أمريكي). حاليًا، يبدو أن الجهاز متوفر في الصين فقط، ولا يوجد تأكيد بشأن طرحه عالميًا.

ما هي التحسينات التي يقدمها مقارنةً بهاتف Honor X70؟



بالمقارنة مع هاتف Honor X70 ، يأتي طراز Pro Max بمعالج Snapdragon 6 Gen 4 Enhanced Edition الأحدث، ونظام MagicOS 10.0 المبني على Android 16، وبطارية أكبر بسعة 8560 مللي أمبير، وشحن أسرع بقوة 90 واط. كما أنه حاصل على شهادة IP69K، ويتوفر بمجموعة ألوان جديدة. وللعلم، لا تتضمن سلسلة هواتف X70 إصدار Pro.

يُقدّم هاتف Honor X70 كاميرا بدقة 50 ميجابكسل مع تثبيت بصري للصورة وشحن لاسلكي اختياري بقوة 80 واط في النسخة الأعلى، بينما يعتمد هاتف X70 Pro Max على التثبيت الإلكتروني للصورة ولا يدعم الشحن اللاسلكي. كما تمّ تبسيط خيارات التخزين، حيث تتوفر فقط بنسخ بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 8 جيجابايت.