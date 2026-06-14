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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

«أوبو» تشعل المنافسة وتكشف رسميًا عن سعر ومواصفات هاتف «OPPO Reno 15 5G»

أوبو
أوبو
احمد الشريف

أعلنت شركة "أوبو" (OPPO) الصينية رسمياً عن إطلاق أيقونتها الجديدة في الفئة المتوسطة العليا تحت اسم "OPPO Reno 15 5G".

 ويأتي الهاتف لعام 2026 حاملاً قفزة برمجية وعتادية متطورة تركز على دمج تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، مع الحفاظ على لغة التصميم النحيف واللمسات الزجاجية الفاخرة التي طالمام تميزت بها سلسلة الرينو، بهدف فرض هيمنة تسويقية مبكرة وإشعال المنافسة مع كبرى شركات المحمول بالأسواق العربية.

تصميم زجاجي انسيابي وشاشة سينمائية فائقة النقاء

تستهدف أوبو من خلال الطراز الجديد تقديم هوية بصرية مذهلة تحاكي الهواتف النخبوية الأكثر فخامة.

وتمنح شاشة الهاتف المحدثة لعام 2026، وهي من نوع "AMOLED" قياس 6.7 بوصة وبمعدل تحديث سريع يبلغ 120Hz، المستخدم تجربة بصرية فائقة السلاسة والروعة، بالتوازي مع خفض تخفيف الحواف الجانبية بنسبة كفاءة تصميمية بلغت 100% لتقديم عرض سينمائي متكامل مبرمج ومريح للعين عند تصفح مواقع التواصل لفترات طويلة.

معالج متطور يدعم شبكات الجيل الخامس وأتمتة إدارة الطاقة

تمنح المعمارية العتادية للهاتف أداءً تشغيلياً قوياً بفضل الاعتماد على رقاقة معالجة رائدة ومطورة بمعيارية 4 نانومتر.

وحرص مهندسو أوبو على دمج خوارزميات عصبية مستقلة تتولى أتمتة توزيع الأحمال الحسابية وجدولة وظائف النواة، مما يمنع الارتفاع الحراري اللحظي للمعالج أثناء تشغيل الألعاب الثقيلة، ويحمي كيميائياً وفنياً الخلايا الداخلية للبطارية الضخمة التي تأتي بسعة 5000 ميللي أمبير مع دعم الشحن السريع الخارق بقدرة 80 واط.

منظومة كاميرات ذكية لالتقاط تفاصيل بورتريه احترافية

تتكامل ميزات الذكاء الاصطناعي لحزمة "OPPO AI" لتوفير حلول تصوير فوتوغرافي استثنائية تناسب الجيل الجديد من صناع المحتوى.

ويأتي الهاتف بكاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مدعومة بمستشعر سوني المتطور وميزة التثبيت البصري (OIS)، بالتكامل مع عدسة بورتريه مخصصة (Telephoto)، مما يسمح بإنتاج لقطات مفرغة ومشرقة بدقة متناهية وفصل الألوان بأسلوب سينمائي روعة، إلى جانب ميزات الحذف الذكي للعناصر المشوهة من كواليس الصور تلقائياً.

انفراجة تسويقية ممتازة تترقبها أسواق المحمول والمستهلك المصري

تفتح مواصفات الهاتف الجديد آفاقاً استهلاكية واقتصادية ممتازة تترقبها أسواق الهواتف الذكية ومراجعي الهاردوير في مصر لعام 2026.

ويرى خبراء الاتصالات محلياً أن هاتف "OPPO Reno 15 5G" سيمثل خياراً برمجياً عبقرياً وموفراً للمستهلك المصري في الفئة المتوسطة، حيث يجمع بين عتاد الكاميرات الفاخر وسرعة الأداء الموثوقة، مما يمنح الطلاب والشباب المستقلين أداة رقمية متكاملة لإدارة قنوات العمل الحر وإنجاز المهام اليومية بسلاسة وبدون أي تعقيد.

يبرهن التدشين الرسمي لهاتف "OPPO Reno 15 5G" على أن استراتيجية شركة أوبو لعام 2026 لا تزال تضع متطلبات الأناقة الاستثنائية وصقل وظائف الذكاء الاصطناعي كحصن دفاعي أول للحفاظ على ولاء جمهورها؛ ومع بدء تدفق الشحنات التجارية للأسواق.

 يستعد قطاع الهواتف الذكية لمنعطف تفاعلي مستدام يؤكد أن التكامل العتادي المتميز والأسعار المتوازنة هما المفتاح الأساسي لحسم صدارة النفوذ التسويقي عالمياً.

أوبو OPPO Reno 15 5G Oppo Reno OPPO

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