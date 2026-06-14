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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

هل هاتفك منهم؟.. هواتف تحصل على تحديث One UI 8.5

تحديث One UI 8.5
تحديث One UI 8.5

بعد خمسة أشهر من إطلاق تحديث One UI 8.5 التجريبي، بدأت سامسونج أخيرًا في طرح النسخة  الجديدة في مايو، بدءًا بسلسلة Galaxy S25.. شمل الطرح في البداية هواتف Galaxy S وGalaxy Z الرائدة، ولكن كعادتها، لم تضيع سامسونج أي وقت في توفير التحديث للهواتف ذات الأسعار المعقولة.

أكدت الشركة عبر منشورات على موقع سامسونج أن التحديث سيصدر لـ 44 جهازًا. وبعد شهر تقريبًا، أطلقت سامسونج التحديث لجميع هذه الأجهزة.
إليك أبرز أجهزة Galaxy التي تم تأكيد حصولها رسميًا على تحديث One UI 8.5.

جالاكسي إس 25، إس 25 بلس، إس 25 ألترا، إس 25 إيدج، إس 25 إف إي
جالاكسي إس 24، إس 24 بلس، إس 24 ألترا، إس 24 إف إي
جالاكسي إس 23، إس 23 بلس، إس 23 ألترا، إس 23 إف إي

تحديث One UI 8.5


 

جالاكسي زد ثلاثي الطي
 

جالاكسي زد فولد 7، زد فليب 7، زد فليب 7 إف إي
جالاكسي زد فولد 6، زد فليب 6
جالاكسي زد فولد 5، زد فليب 5
إصدار خاص من جالاكسي زد فولد
جالاكسي تاب إس 11، تاب إس 11 ألترا
جالاكسي تاب إس 10 بلس، تاب إس 10 ألترا
جالاكسي تاب إس 10 إف إي، تاب إس 10 إف إي بلس
جالاكسي تاب S9، تاب S9+، تاب S9 ألترا
جالاكسي تاب إس 9 إف إي، تاب إس 9 إف إي بلس
جالاكسي A56، A55، A54
جالاكسي A36، A35، A34
جالاكسي A26، A25
 

هواتف جالاكسي A17، A16، A15

إضافةً إلى ذلك، أصدرت سامسونج تحديث One UI 8.5 لعدد من الهواتف الذكية متوسطة المدى والاقتصادية التي لم يتم تأكيدها سابقًا. ويشمل ذلك:

جالاكسي A06
جالاكسي إم 56
جالاكسي إم 55
جالاكسي M55s
جالاكسي إم 16
جالاكسي M06
جالاكسي F56
جالاكسي F55
جالاكسي F54
جالاكسي F06


جالاكسي إكس كوفر 7 برو


بينما يستمر طرح تحديث One UI 8.5 لمزيد من الأجهزة، بدأت سامسونج بالفعل الاستعدادات لـ One UI 9.0، والذي يعتمد على نظام Android 17. وقد بدأ البرنامج التجريبي بالفعل لسلسلة Galaxy S26، ومن المتوقع انضمام المزيد من الأجهزة قريبًا، بينما من المتوقع إصدار النسخة الأخيرة في يوليو 2026.

تحديث One UI 85 أجهزة Galaxy جالاكسي إس 25 جالاكسي زد فولد 7 جهاز Galaxy

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