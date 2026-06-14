هل هاتفك منهم؟.. هواتف تحصل على تحديث One UI 8.5

بعد خمسة أشهر من إطلاق تحديث One UI 8.5 التجريبي، بدأت سامسونج أخيرًا في طرح النسخة الجديدة في مايو، بدءًا بسلسلة Galaxy S25.. شمل الطرح في البداية هواتف Galaxy S وGalaxy Z الرائدة، ولكن كعادتها، لم تضيع سامسونج أي وقت في توفير التحديث للهواتف ذات الأسعار المعقولة.

أكدت الشركة عبر منشورات على موقع سامسونج أن التحديث سيصدر لـ 44 جهازًا. وبعد شهر تقريبًا، أطلقت سامسونج التحديث لجميع هذه الأجهزة.

إليك أبرز أجهزة Galaxy التي تم تأكيد حصولها رسميًا على تحديث One UI 8.5.

جالاكسي إس 25، إس 25 بلس، إس 25 ألترا، إس 25 إيدج، إس 25 إف إي

جالاكسي إس 24، إس 24 بلس، إس 24 ألترا، إس 24 إف إي

جالاكسي إس 23، إس 23 بلس، إس 23 ألترا، إس 23 إف إي





جالاكسي زد ثلاثي الطي



جالاكسي زد فولد 7، زد فليب 7، زد فليب 7 إف إي

جالاكسي زد فولد 6، زد فليب 6

جالاكسي زد فولد 5، زد فليب 5

إصدار خاص من جالاكسي زد فولد

جالاكسي تاب إس 11، تاب إس 11 ألترا

جالاكسي تاب إس 10 بلس، تاب إس 10 ألترا

جالاكسي تاب إس 10 إف إي، تاب إس 10 إف إي بلس

جالاكسي تاب S9، تاب S9+، تاب S9 ألترا

جالاكسي تاب إس 9 إف إي، تاب إس 9 إف إي بلس

جالاكسي A56، A55، A54

جالاكسي A36، A35، A34

جالاكسي A26، A25



هواتف جالاكسي A17، A16، A15

إضافةً إلى ذلك، أصدرت سامسونج تحديث One UI 8.5 لعدد من الهواتف الذكية متوسطة المدى والاقتصادية التي لم يتم تأكيدها سابقًا. ويشمل ذلك:

جالاكسي A06

جالاكسي إم 56

جالاكسي إم 55

جالاكسي M55s

جالاكسي إم 16

جالاكسي M06

جالاكسي F56

جالاكسي F55

جالاكسي F54

جالاكسي F06



جالاكسي إكس كوفر 7 برو



بينما يستمر طرح تحديث One UI 8.5 لمزيد من الأجهزة، بدأت سامسونج بالفعل الاستعدادات لـ One UI 9.0، والذي يعتمد على نظام Android 17. وقد بدأ البرنامج التجريبي بالفعل لسلسلة Galaxy S26، ومن المتوقع انضمام المزيد من الأجهزة قريبًا، بينما من المتوقع إصدار النسخة الأخيرة في يوليو 2026.