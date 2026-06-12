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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

5 مؤشرات قد تنذر بانفجار بطارية هاتفك .. لا تتجاهلها

انفجار هاتف
انفجار هاتف
شيماء عبد المنعم

لا يزال كثيرون يتذكرون حادثة هاتف سامسونج جالاكسي نوت 7 الشهيرة، التي كشفت مدى خطورة بطاريات الهواتف عند تعرضها لعطل خطير. 

ففي ذلك الوقت، كانت بعض البطاريات ترتفع حرارتها بشكل مفرط وتدخل في حالة تعرف بـ"الانفلات الحراري"، ما أدى في بعض الحالات إلى اشتعالها.

مؤشرات تحذيرية قد تسبق اشتعال بطارية هاتفك الذكي

رغم التطورات الكبيرة في معايير الأمان التي جعلت حرائق الهواتف الذكية نادرة، فإن بطاريات الليثيوم أيون تتدهور مع مرور الوقت. 

وتؤكد تجارب واقعية أن هناك علامات تحذيرية تستحق الانتباه، خاصة في الهواتف القديمة، أبرزها تراجع عمر البطارية بشكل ملحوظ، وارتفاع حرارة الهاتف، وتقلبات نسبة الشحن، والانطفاء المفاجئ، وانتفاخ البطارية أو انفصال أجزاء من هيكل الجهاز، إليك 5 مؤشرات تحذيرية قد تسبق اشتعال بطارية هاتفك الذكي:

1. تراجع ملحوظ في عمر البطارية:

يعد الانخفاض الحاد في عمر البطارية من أوائل المؤشرات على اقتراب نهاية عمرها الافتراضي، فمن الطبيعي أن تفقد البطاريات جزءا من سعتها سنويا، إلا أن التراجع الكبير في الأداء يعكس تغيرات كيميائية وبنيوية داخل الخلية، لذا ينصح الخبراء باستبدال البطارية عندما تنخفض سعتها إلى ما بين 75 و80% من قدرتها الأصلية.

مؤشرات تحذيرية قد تسبق اشتعال بطارية هاتفك الذكي

2. ارتفاع حرارة الهاتف بشكل غير معتاد:

من الطبيعي أن ترتفع حرارة الهاتف أثناء الشحن أو عند تشغيل التطبيقات والألعاب الثقيلة، لكن إذا بدأ هاتف قديم بإخراج حرارة أعلى من المعتاد أثناء الاستخدام اليومي البسيط، فقد يكون ذلك مؤشرا على وجود مشكلة داخل البطارية.

3. تقلبات غير طبيعية في نسبة الشحن:

من العلامات الأخرى التي تستدعي الانتباه حدوث تغيرات مفاجئة وغير منطقية في نسبة شحن البطارية، مثل بقائها عند مستوى معين لفترة طويلة ثم هبوطها بشكل حاد خلال دقائق.

4. إعادة تشغيل الهاتف أو انطفاؤه بشكل مفاجئ:

إذا كان الهاتف يعيد تشغيل نفسه تلقائيا أو ينطفئ رغم وجود نسبة شحن كافية، فقد يكون السبب عدم استقرار الجهد الكهربائي الناتج عن بطارية متدهورة، وغالبا ما تظهر هذه المشكلة عند تشغيل تطبيقات أو ألعاب تتطلب طاقة إضافية.

5. انفصال الغطاء الخلفي أو انتفاخ الهيكل:

يعد انتفاخ البطارية من أخطر العلامات التي لا يجب تجاهلها، فمع تقدم عمر البطارية، تتحلل بعض مكوناتها الكيميائية وتنتج غازات تؤدي إلى تمددها تدريجيا.

وقد يتسبب هذا الانتفاخ في دفع الغطاء الخلفي أو الشاشة بعيدا عن هيكل الهاتف، ما يشير إلى ضرورة استبدال البطارية فورا. 

بطاريات الهواتف انفجار البطارية اشتعال بطارية الهاتف

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