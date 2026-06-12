أخبار التكنولوجيا | أول نسخة من iOS 27 قد تعطل هواتف iPhone 15 Pro.. آبل تحذف هذه الميزة الشهيرة بعد 8 سنوات

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:





زعمت مجموعة الجرائم الإلكترونية سيئة السمعة ShinyHunters، أنها نجحت في اختراق خوادم أوراكل Oracle PeopleSoft التابعة لأكثر من 100 مؤسسة، معظمها جامعات ومؤسسات تعليمية، وفقا لما أكده أحد أعضاء المجموعة لموقع TechCrunch.





كشفت شركة آبل Apple، خلال مؤتمر المطورين العالمي WWDC 2026 عن الإصدار الجديد من نظام تشغيل هواتف آيفون iOS 27، والمقرر طرحه رسميا للمستخدمين في سبتمبر المقبل.

أعلنت منصة إنستجرام Instagram، عن توسيع نطاق ميزة خوارزميتك "Your Algorithm" الخاصة بتفضيلات المحتوى لتشمل الصفحة الرئيسية Main Feed، في خطوة تهدف إلى منح المستخدمين مزيدا من التحكم في نوعية المنشورات التي تظهر لهم داخل التطبيق.

تواصل شركة هونر HONOR، توسيع منظومة أجهزتها الموجهة للألعاب تحت علامة Win، حيث تشير تسريبات جديدة إلى أن الشركة تعمل حاليا على تطوير جهاز لوحي صغير الحجم عالي الأداء قد يحمل اسم Honor Win Pad Mini.

أجرت شركة آبل Apple، تغييرا غير معلن في النسخة التجريبية الأولى للمطورين من نظام watchOS 27، تمثل في إزالة تطبيق Walkie-Talkie بشكل كامل من ساعات آبل ووتش.

شهدت سوق الهواتف الذكية تحولا كبيرا خلال السنوات الماضية، فبعد أن كانت الشاشات التي تتجاوز 5 بوصات تعتبر ضخمة، أصبحت معظم الهواتف الرائدة اليوم تأتي بشاشات تتجاوز 6.5 بوصة، لتلبية احتياجات المستخدمين الباحثين عن تجربة أفضل في مشاهدة المحتوى والألعاب والإنتاجية.

تستعد شركة ريلمي Realme، لإطلاق واجهتها الجديدة Realme UI 8.0 المبنية على نظام التشغيل أندرويد 17، بالتزامن مع اقتراب جوجل من إصدار النسخة المستقرة من النظام خلال الأشهر المقبلة.

كشفت شركة آبل Apple، خلال مؤتمرها العالمي للمطورين WWDC 2026 عن الإصدار الجديد من نظام تشغيل هواتف آيفون iOS 27، في خطوة تركز بشكل أساسي على تحسين الأداء والاستقرار بدلا من إدخال تغييرات جذرية في التصميم أو واجهة الاستخدام.

أعلنت شركة واتساب WhatsApp عن تحديث جديد في متطلبات تشغيل تطبيقها على أجهزة آيفون وآيباد، حيث سيصبح نظام iOS 15.5 أو أحدث شرطا أساسيا لاستخدام التطبيق اعتبارا من 30 نوفمبر 2026.